Краснодар обесточат 30 сентября: без света останутся более 1100 домов
Отключения электроэнергии затронут свыше 100 улиц в разных районах города
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 30 сентября в городе будут отключать электроэнергию.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 70-летия Октября, 34/3;
- Бершанской, 1, 3, 19, 39;
- Благоева, 2, 4, 6, 8;
- Бульварное кольцо, 11, 13;
- Восточная, 2-10, 14, 41;
- Гагарина, 2-16, 18, 20-30, 37, 17-31, 32;
- Гагарина, 18, 20;
- Дорожная, 33-53, 40, 48-50;
- Думенко, 12, 14, 31;
- Зеленая, 1-15, 2-16, 17-31, 18-30, 33;
- Карасунская, 2;
- Карасунский переулок, 1-17, 2-14;
- Комсомольская, 1-35, 2-12, 14-72;
- Ленина, 45;
- Мачуги, 68/6, 76, 80;
- Октябрьская, 12, 12/1, 14-68, 11-65;
- Почтовая, 62, 72, 74, 80/3;
- Садовая, 8;
- Светлая, 27;
- Снесарева, 1, 3;
- Тургенева, 131/1, 133, 135/1;
- Фестивальная, 16, 17, 17/1, 18, 21, 23;
- Шевченко, 43-61;
- Школьная, 1-15, 2-10, 4-10, 15, 62.
С 9:00 до 12:00:
- Суворова, 60-88;
- Фадеева, 218;
- проезд Чекистов, 9, 9/1;
- Ярославского, 93-107, 94-106.
С 9:00 до 14:00 на улицах:
- Армейская, 1-23, 2-22;
- Бойкая, 2-16;
- Голубой бульвар, 48-58;
- Западная, 1-21, 2-22;
- Ивовая, 1-15, 26-42;
- Каштановая, 23-29;
- Кипарисовая, 1-15, 2-16;
- Кочетинская, 1-17, 2-18;
- Малиновая, 1-15, 2-14;
- Папоротниковая, 1-15, 2-16;
- Рубиновая, 5-17;
- Святоникольская, 22, 23-29;
- Учительская, 29-43, 45-55;
- Фанагорийская, 30-46, 43-45, 48-58;
- Школьная, 5-17.
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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- 1-й Ведомственный проезд, 11, 13;
- 1-й Воронежский проезд, 1/1, 1-9, 2-14, 11-23, 16-30;
- 2-й Воронежский проезд, 1-19, 2-22;
- 3-я Трудовая, 108;
- 5-й Воронежский проезд, 3-9, 18-30, 32-54;
- Александровская, 30;
- Аляскинская, 26-30, 27-29, 35-45, 38-44;
- Березанская, 1-7, 2-12;
- Большевистская, 305-333, 308-320, 337-355, 351;
- Веселый переулок, 20-38, 21-49;
- Воронежская, 50, 50-60;
- Воронежский проезд, 15-23;
- Грушовая, 683;
- Длинная, 278-316, 315-361;
- Есенина, 16;
- Кавказская, 50, 53, 142-154;
- Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
- Ким, 54, 54-66, 56/1, 61-81, 83-101, 68-84, 133;
- Ключевской проезд, 13, 13-31, 21, 34-44;
- Ковтюха, 1-31, 8-40, 27, 31;
- Красных Партизан, 569;
- Кубанская, 6-8;
- Мачуги, 84, 86, 101, 111;
- Маяковского, 105-123, 120, 122-124;
- Одесская, 7-19, 20, 26;
- Одесский проезд, 4;
- Окружная, 37-39, 41-43;
- ОПХ КОЛОС, МТФ 1;
- Павлова, 13, 31-45, 44-68;
- Покрышкина, 25;
- переулок Правды, 22;
- Раздельная, 2, 4-10;
- Ростовское шоссе, 27, 29, 31, 33, 47;
- Рязанская, 34-44;
- Саратовский проезд, 1-15, 2-16;
- Таежная, 3-17, 12-18;
- Таманская, 137;
- Титаровская, 103-123, 104-130;
- Тихий переулок, 1-9, 2-22;
- Уральская, 81/2, 81/5, 81а, 81б;
- Фурманова, 79-99, 118-132;
- Лизы Чайкиной;
- Черноморская, 31-59, 36-64;
- Чилимская, 3-9, 7-15, 3-15, 39, 42;
- Широкий переулок, 62-64;
- Школьная, 13-15, 30-60, 40/1, 64.
А с 13:00 до 17:00:
- 1-й проезд Гастелло, 19;
- 2-й проезд Гастелло, 16-20;
- 1-й проезд Димитрова, 18-28, 20-22, 33-39, 66-68;
- 2-й проезд Димитрова, 15-25, 23, 30-40;
- Александровская, 30;
- Гагарина, 18, 20;
- Гастелло, 26, 44-50, 52-56, 54, 59-63, 63, 65, 67-73, 69, 73;
- Дзержинского, 58, 60, 64;
- Димитрова, 66-68;
- Зеленая, 2;
- Комсомольская, 12;
- Лазурная, 3-31, 28-64, 66-68, 68;
- Можайского, 45, 53, 74;
- Полевая, 1-21, 2-20, 21-49, 28-48;
- Полевой проезд, 1-19, 2-30, 3, 9, 13, 15, 15/1;
- Циолковского, 5, 20, 26-32, 26.
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