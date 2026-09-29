Краснодар обесточат 30 сентября: без света останутся более 1100 домов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отключения электроэнергии затронут свыше 100 улиц в разных районах города

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 30 сентября в городе будут отключать электроэнергию.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • 70-летия Октября, 34/3;
  • Бершанской, 1, 3, 19, 39;
  • Благоева, 2, 4, 6, 8;
  • Бульварное кольцо, 11, 13;
  • Восточная, 2-10, 14, 41;
  • Гагарина, 2-16, 18, 20-30, 37, 17-31, 32;
  • Гагарина, 18, 20;
  • Дорожная, 33-53, 40, 48-50;
  • Думенко, 12, 14, 31;
  • Зеленая, 1-15, 2-16, 17-31, 18-30, 33;
  • Карасунская, 2;
  • Карасунский переулок, 1-17, 2-14;
  • Комсомольская, 1-35, 2-12, 14-72;
  • Ленина, 45;
  • Мачуги, 68/6, 76, 80;
  • Октябрьская, 12, 12/1, 14-68, 11-65;
  • Почтовая, 62, 72, 74, 80/3;
  • Садовая, 8;
  • Светлая, 27;
  • Снесарева, 1, 3;
  • Тургенева, 131/1, 133, 135/1;
  • Фестивальная, 16, 17, 17/1, 18, 21, 23;
  • Шевченко, 43-61;
  • Школьная, 1-15, 2-10, 4-10, 15, 62.

С 9:00 до 12:00:

  • Суворова, 60-88;
  • Фадеева, 218;
  • проезд Чекистов, 9, 9/1;
  • Ярославского, 93-107, 94-106.

С 9:00 до 14:00 на улицах:

  • Армейская, 1-23, 2-22;
  • Бойкая, 2-16;
  • Голубой бульвар, 48-58;
  • Западная, 1-21, 2-22;
  • Ивовая, 1-15, 26-42;
  • Каштановая, 23-29;
  • Кипарисовая, 1-15, 2-16;
  • Кочетинская, 1-17, 2-18;
  • Малиновая, 1-15, 2-14;
  • Папоротниковая, 1-15, 2-16;
  • Рубиновая, 5-17;
  • Святоникольская, 22, 23-29;
  • Учительская, 29-43, 45-55;
  • Фанагорийская, 30-46, 43-45, 48-58;
  • Школьная, 5-17.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • 1-й Ведомственный проезд, 11, 13;
  • 1-й Воронежский проезд, 1/1, 1-9, 2-14, 11-23, 16-30;
  • 2-й Воронежский проезд, 1-19, 2-22;
  • 3-я Трудовая, 108;
  • 5-й Воронежский проезд, 3-9, 18-30, 32-54;
  • Александровская, 30;
  • Аляскинская, 26-30, 27-29, 35-45, 38-44;
  • Березанская, 1-7, 2-12;
  • Большевистская, 305-333, 308-320, 337-355, 351;
  • Веселый переулок, 20-38, 21-49;
  • Воронежская, 50, 50-60;
  • Воронежский проезд, 15-23;
  • Грушовая, 683;
  • Длинная, 278-316, 315-361;
  • Есенина, 16;
  • Кавказская, 50, 53, 142-154;
  • Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
  • Ким, 54, 54-66, 56/1, 61-81, 83-101, 68-84, 133;
  • Ключевской проезд, 13, 13-31, 21, 34-44;
  • Ковтюха, 1-31, 8-40, 27, 31;
  • Красных Партизан, 569;
  • Кубанская, 6-8;
  • Мачуги, 84, 86, 101, 111;
  • Маяковского, 105-123, 120, 122-124;
  • Одесская, 7-19, 20, 26;
  • Одесский проезд, 4;
  • Окружная, 37-39, 41-43;
  • ОПХ КОЛОС, МТФ 1;
  • Павлова, 13, 31-45, 44-68;
  • Покрышкина, 25;
  • переулок Правды, 22;
  • Раздельная, 2, 4-10;
  • Ростовское шоссе, 27, 29, 31, 33, 47;
  • Рязанская, 34-44;
  • Саратовский проезд, 1-15, 2-16;
  • Таежная, 3-17, 12-18;
  • Таманская, 137;
  • Титаровская, 103-123, 104-130;
  • Тихий переулок, 1-9, 2-22;
  • Уральская, 81/2, 81/5, 81а, 81б;
  • Фурманова, 79-99, 118-132;
  • Лизы Чайкиной;
  • Черноморская, 31-59, 36-64;
  • Чилимская, 3-9, 7-15, 3-15, 39, 42;
  • Широкий переулок, 62-64;
  • Школьная, 13-15, 30-60, 40/1, 64.

А с 13:00 до 17:00:

  • 1-й проезд Гастелло, 19;
  • 2-й проезд Гастелло, 16-20;
  • 1-й проезд Димитрова, 18-28, 20-22, 33-39, 66-68;
  • 2-й проезд Димитрова, 15-25, 23, 30-40;
  • Александровская, 30;
  • Гагарина, 18, 20;
  • Гастелло, 26, 44-50, 52-56, 54, 59-63, 63, 65, 67-73, 69, 73;
  • Дзержинского, 58, 60, 64;
  • Димитрова, 66-68;
  • Зеленая, 2;
  • Комсомольская, 12;
  • Лазурная, 3-31, 28-64, 66-68, 68;
  • Можайского, 45, 53, 74;
  • Полевая, 1-21, 2-20, 21-49, 28-48;
  • Полевой проезд, 1-19, 2-30, 3, 9, 13, 15, 15/1;
  • Циолковского, 5, 20, 26-32, 26.

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