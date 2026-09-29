Краснодар обесточат 30 сентября: без света останутся более 1100 домов

Отключения электроэнергии затронут свыше 100 улиц в разных районах города

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 30 сентября в городе будут отключать электроэнергию. С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам: 70-летия Октября, 34/3;

Бершанской, 1, 3, 19, 39;

Благоева, 2, 4, 6, 8;

Бульварное кольцо, 11, 13;

Восточная, 2-10, 14, 41;

Гагарина, 2-16, 18, 20-30, 37, 17-31, 32;

Гагарина, 18, 20;

Дорожная, 33-53, 40, 48-50;

Думенко, 12, 14, 31;

Зеленая, 1-15, 2-16, 17-31, 18-30, 33;

Карасунская, 2;

Карасунский переулок, 1-17, 2-14;

Комсомольская, 1-35, 2-12, 14-72;

Ленина, 45;

Мачуги, 68/6, 76, 80;

Октябрьская, 12, 12/1, 14-68, 11-65;

Почтовая, 62, 72, 74, 80/3;

Садовая, 8;

Светлая, 27;

Снесарева, 1, 3;

Тургенева, 131/1, 133, 135/1;

Фестивальная, 16, 17, 17/1, 18, 21, 23;

Шевченко, 43-61;

Школьная, 1-15, 2-10, 4-10, 15, 62. С 9:00 до 12:00: Суворова, 60-88;

Фадеева, 218;

проезд Чекистов, 9, 9/1;

Ярославского, 93-107, 94-106. С 9:00 до 14:00 на улицах: Армейская, 1-23, 2-22;

Бойкая, 2-16;

Голубой бульвар, 48-58;

Западная, 1-21, 2-22;

Ивовая, 1-15, 26-42;

Каштановая, 23-29;

Кипарисовая, 1-15, 2-16;

Кочетинская, 1-17, 2-18;

Малиновая, 1-15, 2-14;

Папоротниковая, 1-15, 2-16;

Рубиновая, 5-17;

Святоникольская, 22, 23-29;

Учительская, 29-43, 45-55;

Фанагорийская, 30-46, 43-45, 48-58;

Школьная, 5-17.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: 1-й Ведомственный проезд, 11, 13;

1-й Воронежский проезд, 1/1, 1-9, 2-14, 11-23, 16-30;

2-й Воронежский проезд, 1-19, 2-22;

3-я Трудовая, 108;

5-й Воронежский проезд, 3-9, 18-30, 32-54;

Александровская, 30;

Аляскинская, 26-30, 27-29, 35-45, 38-44;

Березанская, 1-7, 2-12;

Большевистская, 305-333, 308-320, 337-355, 351;

Веселый переулок, 20-38, 21-49;

Воронежская, 50, 50-60;

Воронежский проезд, 15-23;

Грушовая, 683;

Длинная, 278-316, 315-361;

Есенина, 16;

Кавказская, 50, 53, 142-154;

Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;

Ким, 54, 54-66, 56/1, 61-81, 83-101, 68-84, 133;

Ключевской проезд, 13, 13-31, 21, 34-44;

Ковтюха, 1-31, 8-40, 27, 31;

Красных Партизан, 569;

Кубанская, 6-8;

Мачуги, 84, 86, 101, 111;

Маяковского, 105-123, 120, 122-124;

Одесская, 7-19, 20, 26;

Одесский проезд, 4;

Окружная, 37-39, 41-43;

ОПХ КОЛОС, МТФ 1;

Павлова, 13, 31-45, 44-68;

Покрышкина, 25;

переулок Правды, 22;

Раздельная, 2, 4-10;

Ростовское шоссе, 27, 29, 31, 33, 47;

Рязанская, 34-44;

Саратовский проезд, 1-15, 2-16;

Таежная, 3-17, 12-18;

Таманская, 137;

Титаровская, 103-123, 104-130;

Тихий переулок, 1-9, 2-22;

Уральская, 81/2, 81/5, 81а, 81б;

Фурманова, 79-99, 118-132;

Лизы Чайкиной;

Черноморская, 31-59, 36-64;

Чилимская, 3-9, 7-15, 3-15, 39, 42;

Широкий переулок, 62-64;

Школьная, 13-15, 30-60, 40/1, 64. А с 13:00 до 17:00: 1-й проезд Гастелло, 19;

2-й проезд Гастелло, 16-20;

1-й проезд Димитрова, 18-28, 20-22, 33-39, 66-68;

2-й проезд Димитрова, 15-25, 23, 30-40;

Александровская, 30;

Гагарина, 18, 20;

Гастелло, 26, 44-50, 52-56, 54, 59-63, 63, 65, 67-73, 69, 73;

Дзержинского, 58, 60, 64;

Димитрова, 66-68;

Зеленая, 2;

Комсомольская, 12;

Лазурная, 3-31, 28-64, 66-68, 68;

Можайского, 45, 53, 74;

Полевая, 1-21, 2-20, 21-49, 28-48;

Полевой проезд, 1-19, 2-30, 3, 9, 13, 15, 15/1;

Циолковского, 5, 20, 26-32, 26.