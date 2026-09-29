В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября. При хорошей погоде — и в ноябре

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Сочи продлит работу части пляжей после окончания сезона

29 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что после окончания летнего сезона 1 октября часть пляжей продолжил принимать отдыхающих. Власти курорта намерены продлить работу этих территорий на период «бархатной» осени — чтобы туристы могли наслаждаться морем в октябре, а если погода позволит, то и в ноябре.

На пляжах, которые продолжат принимать отдыхающих, сохранят спасательные посты, охрану, медицинский персонал и все необходимое оборудование. 

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Однако прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный. В Сочи и Сириусе сохраняется штормовое предупреждение. Там также прольются сильные ливни и дожди с грозой и градом.

С начала года курорт принял порядка 5,8 млн туристов. Для гостей работают 2,3 тыс. объектов размещения.

Как писали Юга.ру, 25 сентября у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1.

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