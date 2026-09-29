В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября. При хорошей погоде — и в ноябре

29 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что после окончания летнего сезона 1 октября часть пляжей продолжил принимать отдыхающих. Власти курорта намерены продлить работу этих территорий на период «бархатной» осени — чтобы туристы могли наслаждаться морем в октябре, а если погода позволит, то и в ноябре.

На пляжах, которые продолжат принимать отдыхающих, сохранят спасательные посты, охрану, медицинский персонал и все необходимое оборудование.