В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября. При хорошей погоде — и в ноябре
Сочи продлит работу части пляжей после окончания сезона
29 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что после окончания летнего сезона 1 октября часть пляжей продолжил принимать отдыхающих. Власти курорта намерены продлить работу этих территорий на период «бархатной» осени — чтобы туристы могли наслаждаться морем в октябре, а если погода позволит, то и в ноябре.
На пляжах, которые продолжат принимать отдыхающих, сохранят спасательные посты, охрану, медицинский персонал и все необходимое оборудование.
Однако прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный. В Сочи и Сириусе сохраняется штормовое предупреждение. Там также прольются сильные ливни и дожди с грозой и градом.
С начала года курорт принял порядка 5,8 млн туристов. Для гостей работают 2,3 тыс. объектов размещения.
Как писали Юга.ру, 25 сентября у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1.