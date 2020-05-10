«Бизнес должен видеть свет в конце тоннеля». Губернатор объявил о продлении карантина до 23 мая

Губернатор Вениамин Кондратьев 10 мая провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и сообщил о продлении карантина в регионе

Напомним, режим карантина ввели в Краснодарском крае 31 марта. Он продлевался несколько раз, в последний раз губернатор сообщил о продлении до 12 мая и заявил, что курортный сезон в регионе должен стартовать 1 июня.

Сейчас власти разрешили возобновить работу некоторых предприятий, ярмарок и рынков. Кроме того, в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, которое позволило ездить на машине без спецпропуска. Однако передвижение пешком в это время по-прежнему запрещено. С 30 апреля жители Кубани обязаны носить маски в общественных местах и на работе.

Тем не менее, к 10 мая коронавирус в Краснодарском краев выявили у 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей. Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека.

10 мая состоялось открытое заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, его провел губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что не хотел бы «обнулить неправильным, неверным сегодняшним решением» все, что было сделано за полтора месяца. «Вот кто-то говорит, что мы находимся на плато, я далек от мысли, что мы находимся на плато. Может, мы находимся сейчас на контролируемой ситуации, но не могу четко сказать, куда мы пойдем дальше. В очередной раз не могу сказать, пойдем мы вверх, либо пойдем вниз с этой кривой», — сказал Кондратьев.

Он обратился к главврачам медицинских организаций региона, чтобы они высказались по поводу отмены или продления ограничительных мер. Владимир Порханов, главврач НИИ-ККБ№1 сообщил, что по сравнению с 2019 годом число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза . Порханов рассказал, что от коронавируса умерли три врача в регионе: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев и Терновая Татьяна, врач общей практики (об этом случае краевой оперштаб ранее не сообщал). Порханов призвал не открывать в этом году курортный сезон и продлить карантин до 15 июня.

Сергей Зотов, главврач ГБУЗ «СКИБ» заявил, что несмотря на то, что коронавирус сравнивают с гриппом, COVID-19 сильнее. И чем жестче будут карантинные меры, тем будет ниже заболеваемость. Он также добавил, что количество тяжелых пациентов увеличивается и предложил продлить карантин до конца мая.

Нафисет Тхакушинова, главный врач ГБУЗ «Клиническая детская инфекционная больница», сообщила, что уже около тысячи детей в регионе обратились с подозрением на коронавирус . По ее словам, дети заражаются от больных взрослых, но пока «все складывается благополучно» относительно медицинской помощи детям. Она также призвала продлить карантин. Эту мысль поддержал и главврач ККБ №2 Сергей Габриэль.

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Главврач клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак заявил, что «мы не находимся в той ситуации, чтобы мы могли сделать какие-либо послабления». «Инфекция действительно опасная в плане распространения. [...] Пациент, даже в бессимптомном периоде, проникающий в палату, контактирующий с медперсоналом, с пациентами мгновенно поджигает ситуацию, мгновенно от него заражаются», — сказал он. Босак также прокомментировал мнение о том, что источниками инфекции становятся врачи. «Медики волей-неволей заражаются. Не каждого пациента сразу можно идентифицировать как больного ковидом. Пришел человек за помощью, вызвал скорую помощь, даже с банальным повышением давления. [...] На этапе скорой помощи, на этапе больницы. Я хотел бы, чтобы в обществе не было момента, что медики являются распространителями. Медики — это первые пострадавшие. [...] Чтобы все-таки мы не стали виноватыми за все это », — заявил Босак.

После слов врачей губернатор сказал, что «мы не можем, не имеем права отказаться от ограничительных мероприятий».

А глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина также добавила, что карантин надо продлевать, так как регион не проходит по требованиям, которые были разработаны федеральным Роспотребнадзором по смягчению ограничительных мер. «Для перехода на первый этап показатель распространения коронавируса не должен превышать единицу, наличие свободно коечного фонда должно составлять не менее 50%, а охват тестирования — 70% на 100 тыс. населения. На сегодняшний день у нас коэффициент составляет 1,1%, наличие свободного коечного фонда составляет 39,7% и охват тестирования составляет 77,4%. Таким образом, по двум показателям федеральным мы не проходим на первый этап по снятию ограничительных мероприятий », — сказала она.

Вице-губернатор Анна Минькова поддержала продление карантина, сказав, что «говорить о стабилизации рано». Она добавила, что в инфекционные отделения для борьбы с коронавирусом уже привлечено 400 ординаторов. «Они подписали добровольное согласие, никакой принудиловки нет», — подчеркнула Минькова. Она также сообщила о том, что Минпросвещения разослало рекомендации в регионы, и « раньше сентября Единый государственный экзамен вряд ли состоится» .

За продление карантина также высказались мэры Краснодара, Сочи, Геленджика и Армавира.

После чего Вениамин Кондратьев сообщил, что все ограничительные мероприятия, введенные в регионе, продлеваются до 23 мая «как минимум» . «21 мая проведем такой же штаб [...] и посмотрим, куда мы пойдем, вверх, не дай Бог, либо, дай Бог, вниз», — заявил губернатор.

Он поручил своим заместителям подготовить к 12 маю предложения о поддержке населения и предпринимателей . В этот день, сообщил Кондратьев, также состоится в прямом эфире заседание оперативного штаба. На нем власти озвучат, какие предприятия могут открыться уже с 12 мая, а какие — с 23 мая. «Может быть, к 23 мая мы уже сможем переломить ситуацию, дойдем до плато и пойдем вниз [...]. Мы должны действовать понятно, логично, последовательно и прозрачно, в том числе и для жителей края. И для бизнеса, который должен видеть свет в конце тоннеля . А вот насколько он будет видеть свет в конце тоннеля, зависит от нас, от власти», — заключил губернатор.