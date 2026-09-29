На набережной Новороссийска начали сохнуть оливы за 8 млн рублей. Их приехали спасать

Жители Новороссийска обеспокоились состоянием олив, которые посадили всего год назад

27 сентября телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал фото, сделанные на набережной Новороссийска. Автор поста обратил внимание на состояние олив, высаженных возле торгового центра «Черноморский»: листья у деревьев высохли и скручиваются в трубочки.

Исследователь природы и климата, член РГО Михаил Лучкин предположил, что на оливы так повлиял сухой жаркий ветреный август и недостаточный уход. Однако он заявил, что это очень выносливые растения, и их состояние может улучшиться.