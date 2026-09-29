На набережной Новороссийска начали сохнуть оливы за 8 млн рублей. Их приехали спасать

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Геленджик Новороссийск Анапа»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Геленджик Новороссийск Анапа»

Жители Новороссийска обеспокоились состоянием олив, которые посадили всего год назад

27 сентября телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал фото, сделанные на набережной Новороссийска. Автор поста обратил внимание на состояние олив, высаженных возле торгового центра «Черноморский»: листья у деревьев высохли и скручиваются в трубочки.

Исследователь природы и климата, член РГО Михаил Лучкин предположил, что на оливы так повлиял сухой жаркий ветреный август и недостаточный уход. Однако он заявил, что это очень выносливые растения, и их состояние может улучшиться.

Под Анапой обмелело Кипарисовое озеро:

Прошлой осенью 27 субтропических 90-летних деревьев высадил в Новороссийске садовый центр «Ландшафт PRO» из Геленджика. Растения обошлись бюджету в более чем 8 млн рублей. Однако тендер по уходу выиграли озеленители из Крымска.

28 сентября представители «Ландшафт PRO» обратили внимание на посты в соцсетях и отправились реанимировать оливы.

«Приложим все усилия всей нашей команды специалистов, чтобы растения выжили. Надеемся, что их удастся спасти», — заявили в фирме.

Как писали Юга.ру, фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте.

Новороссийск Растениеводство

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