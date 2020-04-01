Как говорить с детьми о коронавирусе и как с ними гулять в период эпидемии. Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей о том, как следует гулять с детьми во время эпидемии и о том, как правильно обсуждать с ними тему коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за ускорения его распространения 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Ранее в Краснодаре закрыли для посещения детские и спортивные площадки, запретили ходить в парки и другие места массового скопления людей. В учреждениях образования сейчас каникулы, которые Минпросвещения планировало продлить до 12 апреля.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на период ограничительных мероприятий необходимо максимально ограничить, а лучше исключить контакты детей. Им в это время лучше оставаться дома, чтобы избежать инфицирования. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также нужно дезинфицировать упаковки продуктов.