Как говорить с детьми о коронавирусе и как с ними гулять в период эпидемии. Рекомендации Роспотребнадзора
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей о том, как следует гулять с детьми во время эпидемии и о том, как правильно обсуждать с ними тему коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за ускорения его распространения 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Ранее в Краснодаре закрыли для посещения детские и спортивные площадки, запретили ходить в парки и другие места массового скопления людей. В учреждениях образования сейчас каникулы, которые Минпросвещения планировало продлить до 12 апреля.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на период ограничительных мероприятий необходимо максимально ограничить, а лучше исключить контакты детей. Им в это время лучше оставаться дома, чтобы избежать инфицирования. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также нужно дезинфицировать упаковки продуктов.
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Отмечается, что посещать какие-либо учреждения и места с ребенком не надо, в том числе детские площадки. Гулять можно на собственных приусадебных участках. Лесопарковые зоны можно посещать, если там нет других взрослых и детей.
Перед выходом из квартиры ребенку нужно объяснить, что за пределами дома нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. После возвращения домой нужно обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, прополоскать рот, промыть нос.
Что касается общения на тему пандемии, специалисты отметили, что дети могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства, но открытый, поддерживающий разговор может помочь им понять и справиться с этим.
- Задавайте открытые вопросы и слушайте. Спросите, что ребенок уже знает на эту тему (открыться могут помочь рисование, истории и т.п.). Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей, не преуменьшайте проблему. Если ребенок слишком маленький и не в курсе ситуации, возможно, поднимать эту тему не нужно — просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений.
- Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком, соответствующим его возрасту. Следите за реакцией ребенка, будьте чувствительны к его беспокойству. Если вы не можете ответить на вопросы, не придумывайте — поищите ответы вместе, но объясните, что некоторая информация в интернете не является достоверной, и что лучше доверять экспертам.
- Покажите им, как защитить себя и своих друзей. Поощряйте регулярное мытье рук, научите, как правильно это делать (не запугивая — можно учиться весело, например, в танце). Также можно показать, как правильно чихать — прикрывая рот локтем. Важно объяснить, что лучше не подходить близко к людям, которые чихают или кашляют. И попросить обязательно рассказать, если почувствуют жар, кашель или затрудненное дыхание.
- Подбодрите их. Дети могут не различать изображения на экране и свою личную реальность, полагать, что им грозит опасность. Справиться со стрессом детям поможет возможность играть и отдыхать, когда это возможно. Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно или помогите создать новый. Скажите, что дети вряд ли заразятся болезнью, так как взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. Для этого же им стоит и соблюдать правила.
- Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее. Вспышка коронавируса привела к случаям расовой дискриминации, поэтому важно объяснить, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком языке говорит. Если ребенок испытывал это на себе, важно дать ему понять, что они могут рассказывать об этом взрослому, которому доверяют.
- Ищите помощников. Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, можно рассказывать им истории о врачах, ученых и молодежи, которые работают над тем, чтобы остановить вирус.
- Позаботьтесь о себе. Покажите на своем примере, как можно реагировать на новости, что можно оставаться спокойным и контролируете ситуацию.
- Завершите разговор, убедившись, что ребенок спокоен, и демонстрируя заботу — сказав, что он может говорить с вами в любое время и что вы готовы прийти на помощь, если его что-то беспокоит.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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