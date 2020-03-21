Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

В России семьи с детьми в возрасте с 3 до 7 лет смогут получать выплаты на ребенка в размере 50% от регионального прожиточного минимума

Соответствующий указ 20 марта подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, выплаты будут ежемесячными, они составят 50% регионального прожиточного минимума. Их смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

Предусмотрено софинансирование из федерального бюджета расходов регионов на эти выплаты. Кабмину поручено до 1 апреля утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления выплат, а также правила выделения софинансирования субъектам РФ на эти цели.

Документ устанавливает, что при назначении выплат их сумма не должна учитываться в составе доходов семьи. Кроме того, должны быть сохранены установленные региональным законодательством пособия, выплаты и иные меры соцподдержки для семей с детьми.