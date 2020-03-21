Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В России семьи с детьми в возрасте с 3 до 7 лет смогут получать выплаты на ребенка в размере 50% от регионального прожиточного минимума
Соответствующий указ 20 марта подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, выплаты будут ежемесячными, они составят 50% регионального прожиточного минимума. Их смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе.
Предусмотрено софинансирование из федерального бюджета расходов регионов на эти выплаты. Кабмину поручено до 1 апреля утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления выплат, а также правила выделения софинансирования субъектам РФ на эти цели.
Документ устанавливает, что при назначении выплат их сумма не должна учитываться в составе доходов семьи. Кроме того, должны быть сохранены установленные региональным законодательством пособия, выплаты и иные меры соцподдержки для семей с детьми.
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Ранее Путин призывал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми, передает RT. В новом указе, в частности, содержится требование, что граждане должны получить возможность обратиться за льготой через портал госуслуг или аналогичный региональный портал таким образом, чтобы у них не было необходимости предъявлять документы, дающие право на выплату. Эти документы профильные органы уже должны иметь в своем распоряжении, в том числе в электронном виде.
Как писали Юга.ру, 20 февраля Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала. Теперь он будет выдаваться и за первенца, размер его увеличится и будет индексироваться ежегодно, а саму программу продлили до 31 декабря 2026 года.