Ну Кубани перенесли сроки приема документов в детские сады на лето

Напомним, в крае как минимум до 12 мая продолжает действовать режим карантина. В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что после 12 мая в стране начнется поэтапный выход из ограничений, в зависимости от обстановки в каждом из регионов. 12 мая на Кубани пройдет заседание оперштаба, на котором озвучат план выхода из карантина для Краснодарского края.