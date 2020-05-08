Ну Кубани перенесли сроки приема документов в детские сады на лето
8 мая стало известно, в какую дату может начаться прием документов для детских садов на Кубани
Напомним, в крае как минимум до 12 мая продолжает действовать режим карантина. В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что после 12 мая в стране начнется поэтапный выход из ограничений, в зависимости от обстановки в каждом из регионов. 12 мая на Кубани пройдет заседание оперштаба, на котором озвучат план выхода из карантина для Краснодарского края.
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В конце марта муниципалитетам рекомендовали начать зачисление детей в детские сады на 2020-2021 год не ранее 15 мая.
Однако 8 мая пресс-служба администрации края рассказала о рекомендации перенести срок приема документов для дошкольных учреждений на 1 июня.
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