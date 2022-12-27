Топ главных происшествий года в Краснодарском крае

2022 год оказался непростым для всей страны. Много громких происшествий было и на Кубани. Подрыв грузовика на Крымском мосту, стрельба в Крымске, падение военного самолёта в Ейске, наводнение в Сочи. Об этом и многом другом — в тематическом обзоре. Юга.ру проследили историю каждого громкого дела от происшествия до конца года. Разрушение Фёдоровского гидроузла 22 апреля на реке Кубань рухнула плотина Федоровского гидроузла. Дамбу размыло течением, а из-за веса самосвалов два моста, которые связывали хутора в Абинском и Северском районах, оказались в аварийном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело. После случившегося начали отсыпать новую дамбу, но щебень и другие материалы размыло течением реки. Восстановили её только 21 июня. 30 сентября ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции Фёдоровского гидроузла. Стоимость контракта — 7,35 млрд рублей.

27 декабря стала известна причина обрушения — значительный износ сооружения и непринятие эксплуатирующей организацией мер к реконструкции объекта. Обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) предъявили первому заместителю директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз». По версии следствия, он знал об аварийном состоянии конструкции, но всё равно потребовал опустить сегментные затворы плотины, чтобы подать воду в оросительную систему. Массовая гибель дельфинов В апреле-мае на черноморском побережье Краснодарского края погибли более 250 китообразных — это беспрецедентное число. При этом живыми, но в критическом состоянии, на берег выбросились около 20 особей. И это известные случаи, сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» учитывают только те, где есть фотоподтверждение. Сколько дельфинов погибли в труднодоступных для человека местах, никто не знает.

Мёртвый дельфин © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

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Основная причина массовой смерти дельфинов в этом сезоне, по мнению сотрудников, эпидемия среди животных, возможно, вирусная инфекция. Это подтверждает тот факт, что за несколько месяцев на крымском побережье зафиксировали 282 выброса дельфинов, из которых 41— живыми. Специалисты отметили у млекопитающих схожие симптомы. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что анализ проб воды, взятых рядом с Геленджиком, не показал превышений концентрации загрязняющих веществ. Наводнения в Сочи Отдельные районы Сочи в этом году сильно затапливало во время залповых ливней. В ночь на 24 июня из-за непогоды поднялся уровень воды в реках Лазаревского района. В результате затопило около 50 домов, также зафиксированы локальные порывы на сетях электроснабжения. Ливни спровоцировали сход трёх селей на федеральную трассу А-147. Не обошлось без трагедии — в районе поселка Зубова Щель течением реки Чемитоквадже унесло в море два автомобиля. В них находились две семьи из Ставропольского края, всего семь человек. Одного мужчину удалось спасти, позже нашли тела ещё двух женщин. Через 10 дней после происшествия активные поиски прекратили, в конце июля спасатели решили возобновить поиски пропавших, но тщетно. 27 декабря стало известно, что четыре человека остаются пропавшими без вести, погибшими их не признавали. Однако возбуждённое ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности за отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц прекратили.

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23 июля ситуация повторилась. Залповый ливень обрушился на Центральный район Сочи. Самая сложная ситуация была на улице Донской, там был эпицентр стихии. Не обошлось без жертв — погибла женщина. Утром 19 сентября в Сочи прошёл сильный ливень, из-за чего затопило улицы посёлка Сириус и села Весёлого. Жителей и гостей курорта попросили воздержаться от отдыха у воды, однако на следующий день в Адлерском районе во время шторма утонул мужчина — он ударился о буну и скончался ещё в море.

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24 сентября на Новороссийском шоссе из-за оползня, вызванного ливнем, обрушилась автобусная остановка, созданная по проекту Зураба Церетели в середине 1960-х годов. 31 октября на курорте снова объявили штормовое предупреждение. На город обрушился сильный ливень, некоторые дороги затопило так сильно, что у автомобилистов с трудом получалось проехать. 26 ноября в Сочи на целые сутки пришла непогода. Ливни превратили улицы некоторых районов курорта в бурлящие реки, из-за ливней затопило дороги и дворы, рухнуло дерево и смыло переправу через ручей. На следующий день вечером спасатели нашли тело утонувшего в море мужчины. Взрыв на Крымском мосту 8 октября в 6:05 на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате обрушилась одна из полос для движения автотранспорта, реверсивное движение по второй удалось открыть примерно через 13 часов.

Крымский мост © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Три человека погибли. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Следственный комитет России заявил, что за рулём находился житель Краснодарского края. Специалисты начали изучать маршрут передвижения машины и документацию. По факту подрыва возбудили уголовное дело. Общая длина автомобильного моста, затронутого взрывом в первую очередь, составляет 17 км, длина поврежденных четырёх секций — около 260 метров. Восстановить требовалось всего 0,8% полотна. Строители выполнили ремонт в сжатые сроки — за 56 дней. Левая сторона полотна находится в ограниченно работоспособном состоянии, её ремонт планируют завершить к концу марта 2023 года. Нападение собак на детей В Лазаревском районе Сочи днём 10 октября бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Ребенок приехал в Сочи из Краснодара со своей мамой и ее сожителем в гости к бабушке. Семья остановилась у отца мужчины на улице Дунайской. Во дворе жили три питбультерьера. Мать девочки вместе с сожителем уехала в магазин, не сказав об этом бабушке. Женщина решила, что осталась одна, запустила в дом собак, которые напали на ребёнка. У девочки были укусы в области шеи, лица и головы. Прибывшая на место происшествия скорая не смогла спасти ребенка и констатировала смерть.

Краснодарский кинологический центр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В отношении 43-летнего владельца собак возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ещё один подобный случай произошёл в Сочи весной. Вечером 26 апреля в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района несколько собак напали на 12-летнюю шахматистку, которая приехала с мамой из Саратова для участия в соревнованиях. В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят. Она перелезла их покормить, после чего на неё набросились овчарки. Ребенок скончался на месте.

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Позже стало известно, что участок, где случилось нападение, огорожен частично — с трёх сторон. Его владелец, 50-летний местный житель, не оборудовал для содержания животных специальные вольеры — овчарки свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Падение военного самолёта в Ейске Вечером 17 октября во дворе высотного дома в 3-м микрорайоне около автовокзала на улице Коммунистической 20/1 упал военный самолет Су-34. Лётчики успели катапультироваться. Многоэтажка с 1 по 5 этажи загорелась. Спасатели объявили ранг пожара №3. Позже стало известно, что 15 человек погибли и еще 43 пострадали. По одному миллиону рублей выплатили за девятерых погибших их родным. Все шесть членов семьи Ищенко погибли — претендовать на пособие некому. В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. По докладу катапультировавшихся лётчиков, трагедия произошла после возгорания одного из двигателей при взлёте. Позже стало известно, что причиной падения Су-34 могли стать две чайки — их останки эксперты нашли при осмотре обломков.

Дом, пострадавший при пожаре, решили восстанавливать, в том числе за счёт городского бюджета, заложенного на развитие города. 11 ноября депутаты Ейска выделили 2 млн 315 тыс. рублей на разработку проекта, отозвав их с других статей расходов. Общая площадь — 7 тыс кв. метров. Завершить всё планируют до мая 2023 года. 26 декабря стало известно, что специалисты приступили к разбору второго подъезда — последнего из четырёх наиболее пострадавших. После завершения работ их начнут строить заново. Тем не менее, жильцы дома намерены судиться с Минобороны. Военный лётчик Владимир Попов считает, что дом нужно не восстанавливать, а сносить. Дело в том, что многоэтажка находится в зоне взлёта и посадки военных самолётов, «на непозволительном расстоянии от аэродрома».

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру