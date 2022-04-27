В Сочи собака загрызла 12-летнюю шахматистку, которая приехала на турнир. Федерация шахмат досрочно остановила соревнования

В Сочи прокуратура начала проверку после смерти 12-летней шахматистки, которая приехала с мамой из Саратова

27 апреля пресс-служба краевой прокуратуры сообщила о начале проверки по факту смерти 12-летнего ребенка в Сочи. По данным ведомства, девочка приехала с мамой из Саратова для участия в шахматном турнире.

«В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка», — говорится в сообщении ведомства.

«Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в сообщении федерации.

В Федерации шахмат России после этого случая сообщили о досрочном прекращении соревнований.

В СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что девочка погибла вечером 26 апреля в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района. При этом, по данным ведомства, на ребенка напали несколько собак. Сам участок, где случилось нападение, был огорожен частично — с трех сторон.

«На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения», — сообщает пресс-служба краевого СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».