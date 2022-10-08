На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Автомобильное движение остановили, к запуску готовят паром

Утром 8 октября на мосту загорелась цистерна с топливом, из-за пожара движение на мосту остановили

«В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) ТАСС рассказали , что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

На Крымском мосту на железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Об этом в 6:50 сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Автомобильное движение на Крымском мосту остановили. Мэр города Керчь Святослав Брусаков сообщил, что организована стоянка для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост. Решается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. Об этом «РИА Новости Крым» рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что к возгоранию привел подрыв грузового автомобиля на мосту.

В своем телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что на мосту есть повреждения.

«В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения».

Также Аксёнов сообщил, что к запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня.

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