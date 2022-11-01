Улицы Сочи затопило во время ливня. Собрали фото и видео

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

На Сочи обрушился сильный ливень. Показываем, что происходило ночью в городе

В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали на курорте сильный ливень и ветер. Горожан и туристов просили воздержаться от отдыха у воды.

С утра 1 ноября в соцсетях сочинцы делятся кадрами затопленных улиц. Некоторые дороги затопило так сильно, что у автомобилистов с трудом получалось проехать.

В телеграм-каналах жители Сочи возмущаются, что администрация города не вывела вовремя водооткачивающую технику и пишут, что «город превратили в Венецию». Больше всего горожане жаловались на затопление по улице Яблочной. Там из берегов вышла река.

В районе санатория «Русь» и переулка Виноградного люди не смогли подъехать к своим домам на легковых автомобилях. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что сообщений о подтоплении из Сочи не поступало. Дождь в городе прекратился.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» сегодня на курорте будет без осадков и до 10 °C.

Юга.ру неоднократно писали о затоплениях в Сочи. В июне затопленными оказались 11 населенных пунктов, больше всего пострадал поселок Зубова Щель. В районе этого поселка в море смыло два автомобиля с людьми. Одного человека спасли, тела двух женщин обнаружили позже. Еще четыре человека пропали (это мужчина и трое детей). 

Погода Сочи

Новости

Каждый пятый житель Краснодарского края тратит зарплату в первую неделю
«Точка поставлена». Путин заявил, что мобилизация окончена, но указ об этом не подписал
В Севастополе сбили беспилотник. Теми, кто выкладывает видео работы ПВО, займутся спецслужбы
Улицы Сочи затопило во время ливня. Собрали фото и видео
Краснодар присоединится к акции «Ночь искусств». Собрали основные события
Аксенов: в Крыму национализируют предприятия, поддерживающие Украину

Лента новостей

Участника спецоперации из Новороссийска парализовало после ранения
Вчера, 14:35
Участника спецоперации из Новороссийска парализовало после ранения
Родственники открыли сбор средств на его реабилитацию
В поселке Дорожный бездомных собак расстреляли из арбалета
30 октября, 16:06
В поселке Дорожный бездомных собак расстреляли из арбалета
«Плаваем в дерьме»
Вчера, 18:02
«Плаваем в дерьме»
В Волгограде возбудили уголовные дела после аварии на канализации

Реклама на сайте