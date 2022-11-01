Улицы Сочи затопило во время ливня. Собрали фото и видео

На Сочи обрушился сильный ливень. Показываем, что происходило ночью в городе

В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали на курорте сильный ливень и ветер. Горожан и туристов просили воздержаться от отдыха у воды. С утра 1 ноября в соцсетях сочинцы делятся кадрами затопленных улиц. Некоторые дороги затопило так сильно, что у автомобилистов с трудом получалось проехать.

В телеграм-каналах жители Сочи возмущаются, что администрация города не вывела вовремя водооткачивающую технику и пишут, что «город превратили в Венецию». Больше всего горожане жаловались на затопление по улице Яблочной. Там из берегов вышла река.

В районе санатория «Русь» и переулка Виноградного люди не смогли подъехать к своим домам на легковых автомобилях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что сообщений о подтоплении из Сочи не поступало. Дождь в городе прекратился. По данным сервиса «Яндекс.Погода» сегодня на курорте будет без осадков и до 10 °C.