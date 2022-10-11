В Сочи три бойцовских собаки загрызли ребенка

О трагедии стало известно утром 11 октября из телеграм-каналов. Сообщалось, что ребенок приехал в Сочи в гости к бабушке из Краснодара. Девочка осталась без присмотра и зашла в вольер к собаке.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что 29 сентября девочка приехала на отдых в Сочи со своей мамой и ее сожителем. Они остановились в Лазаревском районе у отца мужчины на улице Дунайской. Хозяин дома привез с собой три собаки породы «питбультерьер».

Днем 10 октября мать девочки вместе со своим сожителем уехала в магазин, не сказав об этом бабушке. Женщина, думая, что осталась одна, запустила в дом собак. Животные напали на ребенка. По данным краевой прокуратуры, у девочки были укусы в области шеи, лица и головы.

На место случившегося вызвали скорую. Врачи не смогли спасти ребенка и констатировали смерть.

В сочинском СК в отношении 43-летнего владельца собак возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход дела контролирует прокуратура Лазаревского района и глава краевого СК Андрей Маслов.