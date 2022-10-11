В Сочи три бойцовских собаки загрызли ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Лазаревском районе Сочи бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку

О трагедии стало известно утром 11 октября из телеграм-каналов. Сообщалось, что ребенок приехал в Сочи в гости к бабушке из Краснодара. Девочка осталась без присмотра и зашла в вольер к собаке.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что 29 сентября девочка приехала на отдых в Сочи со своей мамой и ее сожителем. Они остановились в Лазаревском районе у отца мужчины на улице Дунайской. Хозяин дома привез с собой три собаки породы «питбультерьер».

Днем 10 октября мать девочки вместе со своим сожителем уехала в магазин, не сказав об этом бабушке. Женщина, думая, что осталась одна, запустила в дом собак. Животные напали на ребенка. По данным краевой прокуратуры, у девочки были укусы в области шеи, лица и головы.

На место случившегося вызвали скорую. Врачи не смогли спасти ребенка и констатировали смерть. 

В сочинском СК в отношении 43-летнего владельца собак возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ  (Причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход дела контролирует прокуратура Лазаревского района и глава краевого СК Андрей Маслов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи собаки загрызли 12-летнюю шахматистку, которая приехала на турнир. Девочка вышла прогуляться, увидела щенят, перелезла, чтобы их покормить и на нее набросилась овчарка.  

Дети Животные Происшествия Прокуратура Следственный комитет смерть Сочи

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