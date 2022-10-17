О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что военный самолет упал в 3-м микрорайоне около автовокзала. По их словам, летчик успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

МЧС заявила, что о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Коммунистическая 20/1 сообщили в 18:20. В 18:27 прибывшие службы объявили ранг пожара №3 и установили возгорание с 1 по 5 этаж. «Информация о погибших и пострадавших уточняется». При этом телеграм-канал Mash уже сообщил об одном погибшем и трех госпитализированных в тяжелом состоянии.