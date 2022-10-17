В Ейске рядом с многоэтажным домом упал военный самолет. Пострадало минимум 17 квартир
Вечером 17 октября в Ейске во дворе дома упал военный самолет. Многоэтажка загорелась
О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что военный самолет упал в 3-м микрорайоне около автовокзала. По их словам, летчик успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.
В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
МЧС заявила, что о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Коммунистическая 20/1 сообщили в 18:20. В 18:27 прибывшие службы объявили ранг пожара №3 и установили возгорание с 1 по 5 этаж. «Информация о погибших и пострадавших уточняется». При этом телеграм-канал Mash уже сообщил об одном погибшем и трех госпитализированных в тяжелом состоянии.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что выехал в Ейск. Также он добавил, что пострадало 17 квартир. Телеграм-канал телеканала «Россия. Кубань» заявил, что на место происшествия выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
По данным ТАСС, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров. Социальные объекты не пострадали.
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