Берег умирающих дельфинов. Почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти

За последние полтора месяца на кубанском берегу Черного моря погибли больше 250 китообразных, еще 282 дельфина нашли в Крыму. Это самые большие потери за четыре года. Иолина Грибкова наблюдала за спасением детеныша дельфина и выясняла, что происходит с млекопитающими. У берега Поселок Большой Утриш под Анапой, берег Черного моря. В небольшой заводи волонтер Алексей на спасательном жилете «выгуливает» детеныша дельфина белобочки. Малыш настолько слаб, что не может самостоятельно плавать, если его отпустить — захлебнется. Глаза закрыты, дышит с трудом. Дельфина в зарослях тины 15 мая увидел местный житель и сообщил на горячую линию центра «Дельфа». Волонтеры сразу выехали на место и нашли мальчика весом 24 кг, судя по зубам ему год-полтора от роду. Анализы были плохие — глюкоза почти на нуле, сильная гипоксия, низкий калий. «Он практически не проявлял активность. Мы пытались разными способами накормить, но малыш отказывался», — вспоминает другой волонтер — Андрей, который заступил на дежурство через несколько часов после звонка в центр. — «Мы регулярно «гуляли» с дельфином. Сначала он даже пробовал от нас уплыть, насколько мог это сделать. Много людей откликнулись на наши сообщения, приезжали даже ночью, чтобы помочь», На Андрее синяя худи, непромокаемый рыбацкий комбинезон поверх джинсов, несмотря на кепку, лицо и шея мужчины обгорели. Два года назад он переехал в Геленджик. О центре «Дельфа» он узнал только 28 апреля этого года, предложил организации свою помощь. Буквально через два дня ему позвонили и позвали спасать. Теперь Андрей один из самых активных волонтеров. Добровольцы «Дельфы» приезжают на вызовы со всего Краснодарского края и проводят с дельфинами столько времени, сколько могут. Андрей дежурит уже вторые сутки, прерывается только на непродолжительный сон. Опытные волонтеры делают малышу белобочке зондирование, из хвоста — там видны вены — берут кровь на анализ, под спинной плавник ставят капельницы и уколы. Новенькие — круглосуточно, под палящим солнцем и холодным морским ветром, сменяют друг друга на «прогулках»: нужно создать для дельфина максимально естественные условия, а в обычной жизни он постоянно в движении. Показатели экспресс-анализатора говорят о критическом состоянии животного.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

У берега постоянно собираются «зрители», зачастую с детьми. Волонтеры просят не подходить близко к воде, не бросать камни и не кричать, чтобы не раздражать и без того ослабленное животное. Слушают единицы. Мешают процессу спасения и рыбаки: те, кто с удочками, постоянно перемещаются по берегу, а подводные охотники зачем-то целенаправленно ныряют именно рядом с детенышем. Многие «диванные врачи» прямо на месте начинают ставить диагнозы, утверждая, например, что дельфинов «косит» чума. Кровь у детеныша берут каждое утро. В чате волонтеров есть ветеринары, которые оперативно корректируют стратегию лечения. Врачи даже организуют онлайн-консилиумы. В них, в том числе, участвует научный руководитель центра, микробиолог и кандидат наук Татьяна Денисенко. Она специалист по оценке изменения микрофлоры у морских млекопитающих при адаптации к различным условиям. Лечат антибиотиками, пребиотиками, «Регидроном», витамином С. У дельфинов и людей много перемежающихся болезней, поэтому большинство лекарств — человеческие. Предыдущие анализы показали вторичную бактериальную инфекцию, гипоксию и нарушение работы печени. Сегодня результаты немного лучше. Детеныша удалось покормить двумя рыбами с антибиотиками, которые любезно предоставил местный дельфинарий. Другую помощь от заведения ждать и не приходится: это коммерческий проект, он нацелен на заработок.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Массовая гибель Буквально в 20 метрах от спасаемого дельфина другой, мертвый. Рядом — череп еще одной белобочки. На камнях и в воде много трупов чаек.



По словам директора Центра «Дельфа» Татьяны Белей, обычно с марта по конец июня растет число погибших дельфинов. Причины в активном рыболовстве, смене температуры воды и погодных условий. Также в этот период в море в большем количестве сходят загрязненные производственные, аграрные, канализационные стоки. У дельфинов слабеет иммунитет, из-за чего накапливаются различные заболевания, в том числе инфекции, которые порой несовместимы с жизнью. Однако в этом году показатели беспрецедентные.

За последние полтора месяца в Краснодарском крае погибли более 250 китообразных. При этом живыми выбросились около 20 особей в критическом состоянии. За четыре года, что центр ведет статистику, такой массовости еще не было. В прошлом году за апрель и май умерли в 3 раза меньше — 85 дельфинов. И это только известные случаи. Сотрудники учитывают те, где есть фотоподтверждение. Сколько дельфинов погибли в труднодоступных для человека местах, никто не знает.

От фильма до спасения В ноябре 2015-го волонтеры нашли двух краснокнижных дельфинов в бывшем коровнике в посёлке Веселовка. Дельфу и Зевса — так назвали китообразных — нелегально отловили в Черном море, чтобы продать в дельфинарии. Но животные оказались взрослыми и не поддавались дрессировке. Бассейн для млекопитающих «хозяин» оборудовал прямо в силосной яме. Афалины были в тяжелом состоянии. Добровольцы добились конфискации животных, их оперативно перевезли в морской дельфинарий, но спасти не смогли. «Мы начали снимать фильм «Рожденные свободными» про индустрию дельфинариев и международную торговлю морскими млекопитающими. В процессе работы над лентой я познакомилась с нашей будущей командой — учеными и активистами, мы много общались на темы оказания помощи дельфинам, реабилитации и реинтродукции китообразных Оказалось, что у нас есть общая мечта — создать реабилитационный центр», — вспоминает Татьяна Белей. Так в 2018 появился Научно-экологический Центр спасения дельфинов. Его назвали в честь самки афалины — «Дельфа». Волонтеры работают по черноморскому побережью: от Сочи до Тамани. «Мы рассчитывали, что будем заниматься именно реабилитацией дельфинов после жизни в неволе. Но когда заявили о себе, стали поступать телефонные звонки со всего побережья — люди сообщали о погибших и диких больных китообразных, выбросившихся на берег. Проблема оказалась очень актуальной для жителей края. Тогда мы решили, что нужно проводить тренинги и обучать, как оказывать первую помощь дельфинам», — добавила Белей. В Черном море водятся три вида дельфинов: азовка, афалина — их промысел запрещен, но именно они чаще всего попадают в океанариумы и дельфинарии — и белобочка. Все они на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России. У центра есть несколько лодок. Команда регулярно занимается изучением млекопитающих: выходит в море, записывает на гидрофон, как общаются дельфины, фотографирует их, делает каталог идентификации — плавники китообразных уникальны, как отпечатки пальцев человека.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вилли — Лена, ты уже давно с ним плаваешь, замерзнешь. Вылезай, я пойду, — кричит девушка, сидящая на берегу.

— Хорошо, только не забудь надеть теплые носки, они там, на стуле. И мазь возьми, надо обновить, — слышится в ответ. Волонтерка Екатерина надевает высокие рыбацкие сапоги, мажет лицо и шею солнцезащитным кремом, закатывает рукава кофты и медленно заходит в воду. Девушки аккуратно сменяют друг друга, чтобы сильно не тревожить больную белобочку. Девушка родом из Челябинской области, сейчас живет в Сочи. Работала территориальным супервайзером в крупной компании, сегодня всё свое время посвящает «Дельфе». Три года назад стала свидетельницей того, как на берег выбросило дельфина. Вокруг млекопитающего собралась толпа людей, никто не знал, что делать. Екатерина увидела объявление, что идет набор на тренинг для волонтеров, записалась. Сначала помогла одному дельфиненку в Имеретинской бухте, затем стала участвовать в спасательных мероприятиях постоянно: выходила в экспедиции как фотограф, потом получила морские права. На призывы центра о помощи откликается очень много женщин. В «Дельфе» рады каждому, но мужчин очень не хватает: поставить бассейн при плохих погодных условиях, что-то поднять, перенести. «Если дельфин приходит к человеку и разрешает помочь себе, как правило, он находится в критическом состоянии. Когда животное может бороться, оно делает это самостоятельно и на контакт не идет», — говорит Екатерина. Она открывает тюбик со специальным регенерирующим средством и мажет область вокруг дыхательного отверстия на голове у детеныша. Это нужно, чтобы нежная кожа дельфина не обгорала под майским кубанским солнцем. Через несколько минут слышу: «Малыш, ты у нас сильный, ты справишься. Надо бороться за свою жизнь, а мы тебе в этом поможем». И так на протяжении получаса. Андрей говорит, что подобное наблюдает регулярно — волонтеры общаются с животными как с детьми.

Юра [еще один волонтер — прим.ред.] во время дежурства вел с Вилли серьезные и жесткие беседы. Дельфину прям нужно было определиться — за красных он или за белых. Рекомендовал ему скорее выздороветь и отправиться к своим друзьям и семье вспоминает Екатерина

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вилли — белобочка весом 70 кг, которого нашли у берегов Джубги 2 мая. Обычно волонтеры не дают дельфинам имена, но в ту ночь рядом разгуливал пьяный мужчина и постоянно кричал: «Спасите мне Вилли!». Так животное и стали называть. В море был шторм, на побережье — дождь и сильный ветер. Для Вилли соорудили бассейн. Шесть дней десятки человек пытались спасти дельфина, но Вилли умер. Причиной смерти стал отек мозга. По опыту прошлых лет, дельфины погибают через сутки-двое борьбы за жизнь. Как правило, волонтеры оказывают животным паллиативную помощь — помогают уйти безболезненно. У тех, кто умирет на руках у добровольцев, берут анализы и отправляют в Москву. Потом Татьяна Денисенко со студентами обрабатывают информацию. На этих майских праздниках у волонтеров не было и дня отдыха. Четвертого числа на горячую линию поступило сообщение, что у берегов Новороссийска жители обнаружили двух белобочек — самку с детенышем. Их пытались спасти пять дней: кормили, заливали жидкость, витамины и препараты через зонд. Детеныш скончался поздним вечером 7 мая: резко перестал дышать. Самка казалась безнадежно больной, но продолжала бороться. Поскольку она была весьма крупной, врачи предположили, что белобочка беременна. В ночь на 7 мая у нее начались схватки, УЗИ показало, что у плода нет сердцебиения. Роды длились почти сутки, после чего белобочка начала самостоятельно принимать пищу, стала активной и в итоге уплыла в море. Но таких историй — единицы.

Картина стала страшнее: дельфинам отрубают хвосты и плавники Детеныша белобочки ведут к специально сооруженной подложке и заливают аминокислоты теанина с помощью медицинского зонда. В руках Андрея два тонких куска тряпки, с их помощью ему нужно держать пасть китообразного открытой, пока Екатерина проводит необходимые манипуляции. Дельфин сопротивляется, но зафиксировать зонд всё же удается. Девушка начинает вводить лекарство, сначала детеныш никак не реагирует, но с третьего захода жидкость выходит обратно. Волонтеры решают прекратить процедуру, чтобы не мучить животное. Екатерина рассказывает, что по дельфину сразу видно, попадал ли он в сети — остаются характерные шрамы на теле и потертости на роструме — передней части морды. По словам волонтерки, раньше большинство китообразных страдало от рыбаков. Сейчас животные со следами сетей попадаются реже, но картина стала страшнее — дельфинам попросту отрубают хвосты или плавники. Этот детеныш с рыбаками не встретился. Основная причина массовой смерти дельфинов в этом сезоне, по мнению сотрудников, эпизоотия [эпидемия среди животных — прим.ред.], возможно, вирусная инфекция. «Дельфа» сейчас собирает данные и исследования, чтобы точно определить возбудителей заболеваний. Процент спасенных на сегодня минимальный: удалось подлечить и сопроводить в море двух китообразных из двухсот с половиной.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В крымском центре изучения, спасения и реабилитации млекопитающих «Безмятежное море» сообщили, что в 2022 году на побережье зафиксировали 282 выброса дельфинов, из которых 41— живыми. У многих животных специалисты наблюдают схожие симптомы, которые указывают на общую инфекцию. Сейчас в центре работают над тем, чтобы выявить возбудитель. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова в своем телеграм-канале сообщила, что анализ проб воды, взятых рядом с Геленджиком, не показал превышений концентрации загрязняющих веществ. По информации службы, большая часть пострадавших дельфинов относится к виду азовок. В период миграции они подходят близко к берегу и получают травмы от попадания в рыболовные сети, что также может быть причиной гибели. При этом на запрос в Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова ответили, что популяциям азовок, белобочек и афалин в настоящее время ничего не угрожает.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру