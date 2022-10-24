Причиной падения Су-34 в Ейске могли стать чайки. Эксперты считают, что негативную роль сыграла и застройка

Краснодарский край

Распечатать

  • Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    Падение СУ-34 в Ейске © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Одной из причин крушения военного самолета в Ейске могло стать попадание птиц в двигатель

Причиной падения Су-34 в Ейске стали две чайки, попавшие в двигатели, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Птицы якобы попали туда во время взлета. Их останки эксперты нашли при осмотре обломков самолета.

Трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. Как сообщили в Минобороны, самолет вылетел с аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. 

Самолет упал рядом с домом на Коммунистической 20/1. Как сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, 15 человек погибли и еще 43 — пострадали.

Дом, пострадавший при пожаре, решили восстанавливать. Общая площадь работ — 7 тыс кв. метров. Завершить все планируют до мая 2023 года.

Один из экспертов считает, что дом нужно не восстанавливать, а сносить. Дело в том, что многоэтажка находится в зоне взлета и посадки военных самолетов, рассказал военный летчик Владимир Попов «Свободной прессе».

«Задача комиссии, расследующей авиапроисшествие в Ейске, определить — какой чиновник дал разрешение построить многоэтажный дом в зоне взлета и посадки самолетов, на непозволительном расстоянии от аэродрома. Надеюсь, что комиссия в этом разберется, и причастные к этому чиновники понесут наказание», — добавил Попов. 

По его словам, катастрофа может повториться во многих других городах страны. Попов считает, что около 50 аэродромов построены по типу ейского и продолжают эксплуатироваться.

Отметим, 23 октября в Иркутске упал Су-30. Экипаж совершал испытательный полет, летчики погибли. Самолет упал на двухэтажный дом.

Авиакатастрофы Авиация Ейский район

Новости

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, а на Красной Поляне уже выпал снег
Мобилизованный отец троих детей из Ростовской области погиб в зоне СВО
Закрытый аэропорт Анапы начнёт проводить экскурсии. Покажут всё, кроме полётов
Летчик, погибший при крушении Су-30 в Иркутске, выпускник краснодарского авиационного института
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки. Против него возбудили уголовное дело
В Краснодаре появится новая школа на 1550 мест

Лента новостей

Электромобили, чат‑бот и Wi‑Fi на пляже
Сегодня, 10:45
Электромобили, чат‑бот и Wi‑Fi на пляже
Как отели Сочи справлялись с потоком туристов в 2022 — спросили у крупной гостиничной сети
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки
Сегодня, 15:43
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки
Против него возбудили уголовное дело
Причиной падения Су-34 в Ейске могли стать чайки
Сегодня, 12:08
Причиной падения Су-34 в Ейске могли стать чайки
Эксперты считают, что негативную роль сыграла и застройка

Реклама на сайте