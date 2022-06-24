Под Сочи река унесла в море две машины с людьми

В районе поселка Зубова Щель в Лазаревском районе Сочи две машины унесло течением реки Чемитоквадже

24 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в акватории Черного моря началась спасательная операция. В районе поселка Зубова Щель в море унесло две машины с людьми, в которых могут находиться семь человек. К спасательным работам привлекли вертолет Ка-32 и катер «Валерий Замараев». Одного человека удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

UPD: мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что на машинах у реки остановились две семьи из Ставропольского края. Они ехали через Сочи транзитом и решили заночевать на берегу Чемитоквадже под эстакадой. «Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Ещё двое взрослых и трое детей, числятся пропавшими без вести», — сказал Копайгородский.

По данным администрации Сочи, в ночь на 24 июня из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Лазаревского района. В результате затопило около 50 домов в Кичмае, Солониках, Тхагапше, Головинке, Большом Кичмае и Зубовой Щели. Также зафиксированы локальные порывы на сетях электроснабжения.

Ливни спровоцировали сход трех селей на федеральную трассу А-147 между поселками Зубова Щель и Волконка, частично мешая проезду автомобилей. До 7:00 землю с дороги убрали, движение восстановили.

По данным на 9:00 24 июня, уровень воды в реках начинает снижаться.