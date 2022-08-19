В Новороссийске залповый ливень затопил улицы и подъезды

19 августа в Новороссийске прошел сильный дождь, который затопил дворы и улицы в разных районах города

Недолгий залповый ливень больше всего затронул Приморский и Восточный районы. Сайт «Наша газета. Новороссийск» сообщил, что на улице Мефодиевской, 112 затопило подъезд. На Анапском шоссе, 41Е затопило квартиру, а в Цемдолине — несколько частных дворов. Эти данные издание собрало в соцсетях по видео пострадавших жильцов.