В Новороссийске залповый ливень затопил улицы и подъезды

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из ВК-сообщества «Наша Газета Новороссийск»
    © Скриншот видео из ВК-сообщества «Наша Газета Новороссийск»

19 августа в Новороссийске прошел сильный дождь, который затопил дворы и улицы в разных районах города

Недолгий залповый ливень больше всего затронул Приморский и Восточный районы. Сайт «Наша газета. Новороссийск» сообщил, что на улице Мефодиевской, 112 затопило подъезд. На Анапском шоссе, 41Е затопило квартиру, а в Цемдолине — несколько частных дворов. Эти данные издание собрало в соцсетях по видео пострадавших жильцов.

Как сообщали Юга.ру, на Анапу 19 августа обрушился ливень и град. Туристов просят не купаться в море. В целом жителей Краснодарского края ожидают теплые и дождливые выходные.

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