В Сочи ливнем смыло автобусную остановку авторства Церетели

24 сентября в Сочи из-за оползня, вызванного ливнем, обрушилась автобусная остановка, созданная по проекту Зураба Церетели

Утром 24 сентября под воздействием природной стихии на Новороссийском шоссе города Сочи разрушилась автобусная остановка, построенная по проекту Зураба Церетели в середине 1960-х годов — об этом сообщает телеграм-канал «Sochi Today».

Причиной случившегося в мэрии Сочи считают ливень почти двухнедельной давности. «В результате обильных осадков 13 сентября активизировались оползневые процессы на Новороссийском шоссе в районе санатория "Мыс Видный" и санатория "Победа"», говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас на этом участке движение автомобилей ограничено, введена реверсивная схема движения.

Напомним, что уже несколько дней в Сочи наблюдаются 10-балльные автомобильные пробки на границе с Абхазией. Из-за них даже пришлось отложить ранее запланированный ремонт дорожного полотна трассы А-147.