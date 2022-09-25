В Сочи ливнем смыло автобусную остановку авторства Церетели

Краснодарский край

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  • Останки автобусной остановки, построенной по проекту Церетели, 24 сентября 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Sochi Today», t.me/sochi_today
    Останки автобусной остановки, построенной по проекту Церетели, 24 сентября 2022 г. © Скриншот видео телеграм-канала «Sochi Today», t.me/sochi_today

24 сентября в Сочи из-за оползня, вызванного ливнем, обрушилась автобусная остановка, созданная по проекту Зураба Церетели

Утром 24 сентября под воздействием природной стихии на Новороссийском шоссе города Сочи разрушилась автобусная остановка, построенная по проекту Зураба Церетели в середине 1960-х годов — об этом сообщает телеграм-канал «Sochi Today».

Причиной случившегося в мэрии Сочи считают ливень почти двухнедельной давности. «В результате обильных осадков 13 сентября активизировались оползневые процессы на Новороссийском шоссе в районе санатория "Мыс Видный" и санатория "Победа"», говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас на этом участке движение автомобилей ограничено, введена реверсивная схема движения.

Напомним, что уже несколько дней в Сочи наблюдаются 10-балльные автомобильные пробки на границе с Абхазией. Из-за них даже пришлось отложить ранее запланированный ремонт дорожного полотна трассы А-147.

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В Сочи ливнем смыло автобусную остановку авторства Церетели
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