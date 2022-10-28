В Краснодарском крае хотят запретить выгул домашних животных на детских площадках

27 октября парламентарии рассмотрели изменения в законы, регулирующие содержание и защиту домашних животных в Краснодарском крае

Изменения предполагают запрет на содержание домашних животных: на балконах и лоджиях;

в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях);

постоянно или длительное время в транспортных средствах. Одновременно законопроект вводит дополнительные требования к перевозке домашних питомцев в общественном транспорте и расширяет условия выгула. Поправки в том числе запрещают самовыгул собак и выгул домашних животных: на детских и спортплощадках;

на территориях детских садов, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта;

в местах купания (пляжах) и отдыха людей. Изменения также расширяют требования к нахождению животных в помещениях продовольственных магазинов и предприятий общепита.

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Законопроект разработан в целях приведения закона «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» и статьи 2 закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края» в соответствие с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

«Любовь к ним — естественное человеческое чувство, но оно не должно противоречить нормам санитарии, вопросам обеспечения безопасности окружающих. Многие заводят себе домашних любимцев, но не все помнят, что это также накладывает целый ряд обязанностей. Задача органов власти — учесть интересы как владельцев животных, так и живущих рядом с ними людей. И предложить такую модель взаимоотношений, в которой бы максимально были учтены права обеих сторон», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.