Гидроузел всех проблем. Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины

22 апреля 2022 года на реке Кубань рухнула плотина Федоровского гидроузла. Она питала рисовые чеки в четырех районах края. После обрушения аграрии заявили о возможном сокращении урожая риса на 40%. Чтобы этого не допустить, власти решили насыпать временную дамбу: грузовики начали свозить щебень, камень и песок. В итоге дамбу размыло течением, а из-за веса самосвалов два моста, которые связывали хутора в Абинском и Северском районах, оказались в аварийном состоянии. Переправы перекрыли. По самой плотине проходила дорога, которая связывала Абинский и Красноармейский районы. Журналист Юга.ру поговорил с жителями станицы Федоровской, которая примыкает к гидроузлу. Они сами ищут инвестора для строительства моста и готовы платить за проезд.

Федоровский подпорный гидроузел построили на реке Кубань в 40 км ниже по течению от Краснодара в 1967 году, чтобы получить возможность регулировать водоснабжение 130 тысяч гектаров сельхозземель в Абинском, Крымском, Красноармейском и Калининском районах края.



При условии беспрерывной эксплуатации расчетный срок службы гидроузла был 50 лет, он вышел еще в 2018 году. С тех пор конструкция находилась в предаварийном состоянии.

Плотина, с которой все началось В сентябре 2021 года в станице Федоровской многие потеряли работу. Тогда закрыли на реконструкцию гидроузел. Через него дорога в Краснодар — 40 километров. После начала работ перебраться на другой берег по прямой стало невозможно. Объезжать — в четыре раза дольше — 160 километров. На том берегу осталось кладбище, поля, теплицы, университеты. Большинство местных работали и учились в краевой столице. Дорога через плотину, которую обещали открыть к 2023 году должна была связать станицу с Красноармейским районом и облегчила бы путь в Краснодар. На ремонт заложили больше полумиллиарда рублей. Интернет-портал 93.RU писал, что проект реконструкции Федоровского гидроузла, который выполнил «Техпроект», в июне 2021 года одобрила Главгосэкспертиза. 19 числа того же месяца — ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» от имени Минсельхоза РФ разместило закупку на строительно-монтажные работы. Заявку подала только одна фирма — ООО «Инженерные технологические системы» («ИТС»). Ей и достался контракт стоимостью 470,3 миллиона рублей. Закрыть его нужно было в начале февраля 2023 года. Подрядчику уже заплатили за работу 252,8 миллиона рублей. Еще 185 миллионов «ИТС» должна был получить в 2022-м, а оставшиеся 32,4 миллиона — до 6 февраля 2023 года.

Жители Краснодара заочно знакомы с результатами работы директора и владельца «ИТС» Александра Раздорова. До того, как в 2017 году появилась эта фирма, он работал заместителем главного инженера ООО «СТК». Компания выигрывала тендеры на ремонт автодорог в Кабардино-Балкарии, реконструкцию Балкарского театра в Нальчике. А в 2014 году мэрия Краснодара заключила с ней контракт стоимостью 134 миллиона рублей на реставрацию фасада здания кинотеатра «Аврора».

«В январе-феврале нам начали скидывать видео, что на гидроузле одна из центральных свай пошла трещиной. Сантиметров 20 в ширину. Мы сразу написали в Минсельхоз в Москву. В пятницу написал, а в воскресенье к нам приехали чиновники, представились сотрудниками департамента строительства и Ростехнадзора. Нам начали рассказывать, что с гидроузлом все хорошо, он выдержит и его откроют для проезда», — рассказывает Вячеслав Ольшевсикй*.

Ответ на жалобу пришел и из Минсельхоза РФ. В документе говорилось, что «реконструкцию объекта ведут в соответствии с госконтрактом и графиком», а все работы «планируют завершить в установленный срок». Через два месяца и пять дней после этого случилось ЧП.

«Все будет хорошо» Мост через Аушедз был аварийным еще до того, как по нему начали свозить тонны щебня и камней к гидроузлу. Местные жители после зимы заметили, что переправа начинает разваливаться. Они писали письма главе Абинского района и в администрацию Краснодарского края, в ответ — получали отписки.

«Нам говорили, чиновники ничего не могут сделать, потому что земля там фактически не принадлежит муниципалитету, чтобы построить мосты, нужно сначала выкупить землю. А сам мост, как нас заверяли, не опасен, по оценке специалистов. Зимой из-за таяния снега мост подтопило. После того, как вода спала, мост начал крениться. Балки, на которых мост стоит, их перекосило. Мы начали везде публиковать эту информацию. Обращались к главе администрации, нам сказали, что все будет хорошо», — рассказывает местная жительница Доменика Дэмиллиани. После обрушения гидроузла власти решили возвести временную плотину, камни везли на большегрузах, одновременно с трех карьеров в Северском районе — через мосты в Ильской и у Федоровской. В итоге один из них обрушился, а второй — закрыли. «Один грузовик, даже пустой, весит более 35 т. После этого сначала упал мост в поселке Ильском [28 апреля — прим.ред.], а потом был закрыт для транспорта наш мост через Аушедз. Рабочие говорят, что мост перекрыли после звонка из Автодора», — рассказывает девушка.

Сначала мост перекрыли пластиковыми блоками, рядом с мостом отсыпали переправу. «Естественно, там такая насыпь, что без днища можно остаться, даже джипам», — рассказывает Доменика. Вместе с пластиковыми блоками на мосту появился «рабочий», он останавливал машины и отправлял их к насыпи, буквально в 20 метрах от самого моста. Но и она прослужила недолго: перекопали примерно через месяц. «Временную насыпь раскопали, якобы она была незаконной. Но как незаконной, если по ней месяц грузовики возили камень к гидроузлу, где их законы были все этой время. Потом насыпь вовсе размыло. К тому моменту по ней уже сотни грузовиков проехало. На самом мосту вместо пластиковых блоков появились бетонные, но их растаскивали руками и проезжали. Когда мы там дежурили, к нам подошел паренек из грузовика, спросил, а как теперь ехать, ему сказали, что через Славянск-на-Кубани. Тогда он ответил, что «так мы же все с перегрузом едем». Под Славянский же весовой контроль», — рассказывает Доменика.

Сейчас мост через Аушедз закрыли дорожными отбойниками, которые вбили в асфальт. Руками их не растащить.

Альтернативный путь После обрушения моста в Северском районе и закрытия в Абинском, местным жителям Федеоровского сельского поселения, куда входят хутора Васильевский Екатериновский, Косовичи, Покровский, Свердловский (около 10-12 тыс. человек), предложили альтернативный путь.

«Получается, что дороги через гидроузел нет и не будет еще лет пять, через мост на брусочках через Аушедз — тоже сейчас нет. Поэтому Минтранс на советует теперь ехать через Славянск-на-Кубани или через Крымск в Краснодар. Это 160 км, раньше было около 40. Была еще одна дорога через рисовые чеки и пшеничные поля. Но, после дождя ты там не проедешь, во-вторых, эту дорогу используют аграрии для сбора урожая. Естественно, они недовольны тем, что ее начали массово использовать (и грузовики с камнями тоже), они для себя ее делали. Вот они сказали, что в ближайшее время дорогу перекопают, чтобы не ездили», — рассказала Доменика. К гидроузлу ведет еще одна дорога, но на ней тоже стоит мост — около станицы Мингрельской через Сухой Аушедз. «Там тоже аварийный мост, разрушение опор моста уже началось. В итоге они (грузовики) днем и ночью по этому мосту едут к гидроузлу мимо Федоровской. Один из водителей многотонника пытался меня там задавить», — рассказывает девушка.

«У меня дорога на работу и обратно занимает половину дня. А когда мне жить?» Сейчас в станице резко выросли в цене продукты — доставлять в объезд стало дороже. Местные говорят, что теперь работают только на еду и бензин. «У нас банально упаковка майонеза стоит 200 с лишним рублей. Люди на вахте едут в Краснодар, им теперь приходится вставать в 2 часа ночи, потому что вахтовый автобус приезжает в 3:30 ночи. Он тоже теперь едет через Крымск. Домой они возвращаются около 9 вечера. А когда жить?», — рассказала Доменика.

Как выглядит Федоровский гидроузел после повторного разрушения: Журналисты Юга.ру полетали над плотиной, чтобы с высоты птичьего полета взглянуть, как обстоят дела на объекте

За медицинской помощью жители ближайших населенных пунктов едут в Федоровскую. Но поликлиника там рискует остаться без врачей: дома терапевта и педиатра стоят по другую сторону, на работу они ездили на велосипедах через мост. — А если инфаркт, кто будет ответственность на себя брать, если не довезут? — А за мою дочь кто возьмет ответственность. Как она должна добираться до учебы? Я ее каждый день отправляю на попутки и вечером встречаю с попутки. — Почему нам отсыпали какую-то дорожку, а через два дня ее нет? — Мой сын занимается спортом. Серьезно занимается, призовые места занимает. Сейчас получается, что больше 100 км ехать через Славянск-на-Кубани. Еще дочка маленькая занимается. На Чемпионатах города и края выступает. Сейчас подготовка идет к первенству России. Добиться того, чтобы на эти вопросы обратили внимание, удалось за счет публикаций в социальных сетях и СМИ. Сейчас по факту обрушения дамбы прокуратура Кубани проводит проверку, но власти и правоохранительные органы претензий ни к кому пока не предъявили. «Вот есть группа «Туподар», они нам очень помогли, из «Россия-1» приезжали, сделали хороший репортаж. Сколько нас снимали из «Кубань 24», но там постоянно выворачивается так, как будто во всем виноваты местные жители. У них сюжет был, там прям так и сказали, что, мол, «местные жители облюбовали дорогу через гидроузел». В каком смысле облюбовали? Это практически единственная дорога в Краснодар, какой облюбовали?», — рассказывает Александр Дэмиллиани.

«Главное, чтобы через полгода мост не отжали» В начале мая на Федоровском гидроузле побывали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На фоне дамбы они поговорили про рис, посевную, кукурузу и сою. Про проблемы местных жителей в пресс-релизе администрации ни слова.

Федоровский гидроузел на реке Кубани, 15 мая 2022 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первый обрушенный мост, в поселке Ильском, планируют начать ремонтировать летом, впрочем, точных дат нет. Когда закончат — тоже неизвестно.

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Осенью чиновники собираются заключить контракт на ремонт. Но это только планы. Местные жители ждать еще не хотят. Они сами начали искать инвестора, который бы построил временный мост. И они даже готовы, чтобы проезд был платным. «Даже если платить по 100 рублей за проезд, можно очень сэкономить на бензине. Это не нужно будет ехать через Крымск, а сразу через гидроузел. Если все получится, инвестор сможет зарабатывать по 10-15 млн в месяц. Там хорошая проходимость. Местные чиновники не против такой идеи и говорят, что если мы найдем инвестора, то уладят все вопросы. Сами инвестора они почему-то не ищут», — рассказывает Александр Дэмиллиани.

26 мая жители станицы Федоровской встретились с инвестором, который занимается строительством. Он считает, что мост через Аушедз отремонтировать невозможно: «его легче снести и построить заново». Поэтому предложил сделать переправу через реку Кубань, рядом с федоровским гидроузлом. Педприниматель готов доставить и установить сборный мост, который раньше стоял в Дагестане, но не уверен, что может рассчитывать на прибыль. «Инвестор хочет встретиться с главой Абинского района, чтобы была поддержка от администрации края. Нужно обсудить нюансы, чтобы через полгода мост не отжали. Он хочет либо сделать платный проезд, либо продать или сдать мост в аренду», — пересказывает разговор Доменика.

В день, когда инвестор был в станице, глава поселения уехал в районный центр.

31 мая жители Федоровской рассказали журналисту Юга.ру, что местные власти рассматривают другого инвестора, от предложения станичников они отказались.