В Крыму владелец дельфинария выкинул четырех афалин в море
В Севастополе спасают дельфинов, выброшенных в море. Животные 10 лет жили в неволе и не приспособлены к жизни в природе
В Севастополе владелец дельфинария в парке Победы выпустил в море четырех афалин. Животные 10 лет находились в неволе и не смогут выжить в природе. Специалисты пытаются их спасти.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 3 ноября дрессировщик, которая занималась с животными, вместе со специалистами Севприроднадзора вышли в море, чтобы попытаться найти дельфинов. По его словам, афалины могут узнать дрессировщика, отозваться на звуковые сигналы и подплыть к лодке. Тогда их аккуратно поймают в сети, поднимут на лодку и доставят в дельфинарий Коктебеля.
«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы спасти дельфинов есть», — добавил Развожаев.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала, что дельфины оказались в море, предположительно, из-за спора между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Рукводство последнего регулярно проигрывало суды и решило выпустить афалин в море.
Двоих дельфинов уже нашли, они прибились к берегу. Специалисты ведомства погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов продолжают искать. Радионова отметила, что животные чипированы и это облегчит поиски.
Как писали Юга.ру, весной на Черноморском побережье погибли более 250 дельфинов за полтора месяца. Причинами могли стать рыболовство, смена температуры воды или загрязнение. Как спасали животных можно почитать здесь.