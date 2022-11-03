В Крыму владелец дельфинария выкинул четырех афалин в море

В Севастополе спасают дельфинов, выброшенных в море. Животные 10 лет жили в неволе и не приспособлены к жизни в природе

В Севастополе владелец дельфинария в парке Победы выпустил в море четырех афалин. Животные 10 лет находились в неволе и не смогут выжить в природе. Специалисты пытаются их спасти.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 3 ноября дрессировщик, которая занималась с животными, вместе со специалистами Севприроднадзора вышли в море, чтобы попытаться найти дельфинов. По его словам, афалины могут узнать дрессировщика, отозваться на звуковые сигналы и подплыть к лодке. Тогда их аккуратно поймают в сети, поднимут на лодку и доставят в дельфинарий Коктебеля.

«Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы спасти дельфинов есть», — добавил Развожаев.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала, что дельфины оказались в море, предположительно, из-за спора между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Рукводство последнего регулярно проигрывало суды и решило выпустить афалин в море.

Двоих дельфинов уже нашли, они прибились к берегу. Специалисты ведомства погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов продолжают искать. Радионова отметила, что животные чипированы и это облегчит поиски.