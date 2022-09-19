На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы. В городе объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рано утром 19 сентября в Сочи прошел сильный ливень. Улицы города затопило

Утром 19 сентября в Сочи прошел сильный ливень. По сообщениям очевидцев, затоплены оказались улицы посёлка Сириус и села Весёлого. В центральной части города обстановка спокойная. 

В затопленных районах автомобили с трудом передвигались по улицам, а люди совсем не могли выйти. Вода потоками стекала по проезжей части и на дорогах образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в селе Весёлом и на Сухумском шоссе пробка достигла 10 баллов.

Также синоптики Краснодарского гидрометцентра объявили в Сочи штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца суток 21 сентября. В городе ожидают сильные ливни, гроза  шквалистое усиление ветра. На реках возможен подъём уровня воды, а на участке Магри — Весёлое есть вероятность формирования смерчей.

Как писали Юга.ру, ранее в Сочи объявляли штормовое предупреждение 15 сентября. Тогда в городе закрывали пляжи из-за сильных волн и смерчей. 

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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