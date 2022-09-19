На Сочи обрушился мощный ливень и затопил улицы. В городе объявили штормовое предупреждение

Утром 19 сентября в Сочи прошел сильный ливень. По сообщениям очевидцев, затоплены оказались улицы посёлка Сириус и села Весёлого. В центральной части города обстановка спокойная.

В затопленных районах автомобили с трудом передвигались по улицам, а люди совсем не могли выйти. Вода потоками стекала по проезжей части и на дорогах образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в селе Весёлом и на Сухумском шоссе пробка достигла 10 баллов.

Также синоптики Краснодарского гидрометцентра объявили в Сочи штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца суток 21 сентября. В городе ожидают сильные ливни, гроза шквалистое усиление ветра. На реках возможен подъём уровня воды, а на участке Магри — Весёлое есть вероятность формирования смерчей.