«Нам не на что жить». Работники торгового центра Геленджика потребовали вернуть им работу и открыть ТЦ

Предприниматели Геленджика 29 мая записали видеообращение к властям, в котором рассказали, что находятся на грани банкротства

Напомним, 23 марта правительство России рекомендовало временно закрыть досуговые заведения из-за пандемии коронавируса. С 26 марта в Краснодарском крае не работают кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос.

С 31 марта на Кубани ужесточили ограничения и ввели карантин. Жителям запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — разрешили при наличии специальных пропусков.

Позже в крае ослабили некоторые ограничения: позволили открыться мойкам самообслуживания, рынкам и ярмаркам, а также ввели беспропускное окно. С 18 апреля снова открылись химчистки, фирмы по ремонту одежды, техники и телефонов и некоторые другие организации. С 23 мая власти разрешили открыться салонам красоты, парикмахерским, магазинам с площадью не более 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям, а также сняли ограничение на передвижение внутри муниципалитетов. Однако передвигаться между районами по-прежнему можно только при наличии пропуска, закрыты общепиты, торговые центры и другие места массового скопления людей. В таком виде карантин на Кубани продлится до 6 июня.

15 мая краснодарские рестораны запустили в соцсетях флешмоб #голыерестораны, чтобы привлечь внимание властей к проблеме общепитов. Флешмоб вызвал общественный резонанс, однако местные власти на него не отреагировали, рассказала 26 мая порталу Юга.ру PR-директор сети ресторанов «Суп Групп» Александра Кузина.

29 мая предпринимателя Геледжика опубликовали в пабликах видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву и президенту Владимиру Путину. Они потребовали открыть торговый центр, в котором они работают, с соблюдением всех санитарных норм.

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«Мы — работники маленького торгового центра "Эстакада", в котором нет точек общепита и развлечений. Наш торговый центр больше похож на крытый рынок. Мы требуем открыть наши рабочие места с выполнением всех требований Роспотребнадзора. Мы хотим работать», — заявили предприниматели. Они сообщили, что находятся на грани банкротства, и им нечем кормить своих детей. «Нас не признают пострадавшими, нам не отменили кредиты, ЖКХ, налоги и другие платежи. Нам не на что жить! Мы законопослушные граждане своей страны. Добросовестно и своевременно платим налоги», — заключили предприниматели.