Покупать попкорн и билеты дистанционно, смотреть кино в масках в метре друг от друга. Роспотребнадзор опубликовал правила работы кинотеатров
Роспотребнадзор 28 мая опубликовал рекомендации по работе кинотеатров во время пандемии коронавируса
Напомним, 23 марта правительство России рекомендовало региональным властям временно закрыть досуговые заведения из-за пандемии коронавируса. С 26 марта в Краснодарском крае не работают кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и бассейн, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только на вынос.
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С середины мая власти Кубани стали постепенно снимать ограничения. Так, например, с 23 мая заработали салоны красоты, парикмахерские, магазины площадью не более 400 кв. метров, автомойки и строительные компании. Однако режим карантина сохранится в регионе минимум до 6 июня, посещать места массового скопления людей, в том числе и кинотеатры, по-прежнему запрещено.
Однако 28 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров во время пандемии коронавируса, сообщил телеканал «360».
Когда откроются кинотеатры? Решение об открытии кинотеатров будут принимать губернаторы на основании предписаний главных санитарных врачей.
Как должны работать сотрудники кинотеатров во время пандемии? Им будут перед началом работы и в течение дня мерить температуру, лиц с признаками ОРВИ к работе не допустят. Контакты между сотрудниками кинотеатров из разных отделов (например, барменов и администраторов) ограничат. Есть на рабочем месте будет нельзя (только в общепитах либо в специальной комнате). У работников должен быть запас одноразовых перчаток и масок, салфеток и антисептиков. Обслуживать посетителей можно только в маске и перчатках. Ежедневно будет проводиться уборка дезинфицирующими средствами, каждые два часа надо обрабатывать ручки, поручни, выключатели и другие контактные поверхности. Минимум раз в два часа проветривать помещения. Обеззараживать воздух. Экраны и клавиатуры автоматов по продаже билетов дезинфицировать каждые 15 минут. Часть сотрудников отправят работать дистанционно.
Что изменится для посетителей? При входе в кинотеатр, на рабочих местах сотрудников, на кассах, в туалетах и других местах общего пользования будут находиться антисептики и антибактериальные салфетки. Также в кинотеатрах будут памятки по профилактике коронавируса. Будут следить за соблюдение в кинотеатрах социальной дистанции в 1,5 метра. А посетителей попросят надеть маски. Покупать билеты рекомендованно бесконтактным способом, дистанционно. Интервалы между сенсами будут минимум 30 минут (в это время помещение проветрят и проведут дезинфекцию). Чтобы избежать очередей, запускать в кинозал будут минимум за 15 минут до начала сеанса. Сидеть рядом смогут только члены семьи или граждане, проживающие вместе. Для остальных предусмотрена рассадка с дистанцией в один метр. 3D-очки выдадут только после их дезинфекции, либо вместе с антисептическими салфетками. Кинобар работать будет, но продавать еду и напитки рекомендовано бесконтактным способом.
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Портал Юга.ру связался с руководителем PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андреем Поповым с просьбой прокомментировать рекомендации Роспотребнадзора.
«Эти рекомендации были разработаны на основе предложений, которые направила Ассоциация владельцев кинотеатров. В нее входит, в том числе, и сеть кинотеатров "Монитор". Как только разрешат работу кинотеатров, мы возобновим свою работу, соблюдая эти требования», — заявил Попов.
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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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