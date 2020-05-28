Покупать попкорн и билеты дистанционно, смотреть кино в масках в метре друг от друга. Роспотребнадзор опубликовал правила работы кинотеатров

С середины мая власти Кубани стали постепенно снимать ограничения. Так, например, с 23 мая заработали салоны красоты, парикмахерские, магазины площадью не более 400 кв. метров, автомойки и строительные компании. Однако режим карантина сохранится в регионе минимум до 6 июня, посещать места массового скопления людей, в том числе и кинотеатры, по-прежнему запрещено.

Когда откроются кинотеатры? Решение об открытии кинотеатров будут принимать губернаторы на основании предписаний главных санитарных врачей.

Как должны работать сотрудники кинотеатров во время пандемии? Им будут перед началом работы и в течение дня мерить температуру, лиц с признаками ОРВИ к работе не допустят. Контакты между сотрудниками кинотеатров из разных отделов (например, барменов и администраторов) ограничат. Есть на рабочем месте будет нельзя (только в общепитах либо в специальной комнате). У работников должен быть запас одноразовых перчаток и масок, салфеток и антисептиков. Обслуживать посетителей можно только в маске и перчатках. Ежедневно будет проводиться уборка дезинфицирующими средствами, каждые два часа надо обрабатывать ручки, поручни, выключатели и другие контактные поверхности. Минимум раз в два часа проветривать помещения. Обеззараживать воздух. Экраны и клавиатуры автоматов по продаже билетов дезинфицировать каждые 15 минут. Часть сотрудников отправят работать дистанционно.

Что изменится для посетителей? При входе в кинотеатр, на рабочих местах сотрудников, на кассах, в туалетах и других местах общего пользования будут находиться антисептики и антибактериальные салфетки. Также в кинотеатрах будут памятки по профилактике коронавируса. Будут следить за соблюдение в кинотеатрах социальной дистанции в 1,5 метра. А посетителей попросят надеть маски. Покупать билеты рекомендованно бесконтактным способом, дистанционно. Интервалы между сенсами будут минимум 30 минут (в это время помещение проветрят и проведут дезинфекцию). Чтобы избежать очередей, запускать в кинозал будут минимум за 15 минут до начала сеанса. Сидеть рядом смогут только члены семьи или граждане, проживающие вместе. Для остальных предусмотрена рассадка с дистанцией в один метр. 3D-очки выдадут только после их дезинфекции, либо вместе с антисептическими салфетками. Кинобар работать будет, но продавать еду и напитки рекомендовано бесконтактным способом.