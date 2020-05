Краснодарские рестораторы сообщили, что местные власти не отреагировали на голый флешмоб

View this post on Instagram

Друзья, мы на грани! Мы фанатично преданы своему делу,и до сих пор не закрыли наши рестораны! Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к любимым ресторанам! Мы очень сильно ждём того дня, когда сможем встречать наших гостей и дарить тепло, настоящее гостеприимство и яркие-светлые эмоции ! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей, когда мы сможем начать работу! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекций. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена! Поддержите пожалуйста нас, сделайте репост, нам очень важно быть услышанными! Передаём эстафету другим ресторанам. #голыерестораны #когдаконец Спасибо������������ @krd_pike @tipich_krd @typodar @typicalkrd @dmitry_levitsky @boris_zarkov @georgii_karpenko @novikovarkadiy