Краснодарские рестораторы сообщили, что местные власти не отреагировали на голый флешмоб

Краснодарская компания «Суп Групп» 26 мая сообщила об отсутствии реакции местных властей на флешмоб #голыерестораны

Напомним, 28 марта в Краснодарском крае ввели ограничительные меры в связи распространением короанвируса: гостиницам запретили заселять гостей, закрыли торговые центры, а заведениям общепита разрешили работать только навынос. С 31 марта в регионе действует карантин, во время которго людям было запрещено выходить из дома без необходимостии без спецпропусков. С 23 мая на Кубани ослабили ряд ограничений: разрешили открыться салонам красоты, магазинам площадью до 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям. При этом кафе и рестораны по-прежнему могут работать только навынос.

15 мая краснодарская управляющая компания «Суп Групп», в состав которой входят заведения общепита Holy Place, «КОКО», Who is Mr.Chao?, «Пирогово», МясоLove, Funky Food и «Луи Бидон», запустила в сети флешмоб #голыерестораны, чтобы привлечь внимание властей. В инстаграмах Holy Place и Funky Food опубликовали фотографии, на которых работники заведений без одежды и прикрываются табличкой «Голые рестораны. Когда конец?». Инициативу поддержали заведения из Омска, Ялты, Симферополя, Калининграда, Новороссийска, Братска.

В сети ресторанов «Суп Групп» порталу Юга.ру объяснили, что придумали такой челленж, чтобы привлечь внимание властей к проблеме ресторанов. «Около двух месяцв мы работаем только на доставку, а это совершенно другие деньги и другие затраты. Аренда как была, так и осталась. Это был крик о помощи. За несколько дней о нас написали почти все СМИ, было более 8 тыс. лайков и 600 комментариев. И нас показали в шоу "Вечерний Ургант". Резонанс определенный был, но от властей мы не получили никаких комментариев по нашему вопросу, даже примерной даты открытия», — рассказала PR-директор сети ресторанов «Суп Групп» Александра Кузина. Спустя десять дней после запуска челленджа сотрудники сети сфотографировались одетыми. «Оделись мы специально очень нарядно, тем самым показав, что уже готовы встречать гостей. Мы очень сильно хотим открыться. Содали петицию, в которой просим открыть хотя бы летники и террасы, потому что на улице безопаснее находиться. Мы готовы соблюдать все нормы безопасности, только дайте нам открыться. Вчера мы сфотографировались, выложили фото, но опять же, никакой реакции от властей нет. Ждем каких-то объяснений и интсрукций, очень хотим, чтобы нас услышали. Ресторанный бизнес уже почти похоронен. Мы не понимаем, почему мы хуже магазинов и ярмарок, где куча людей», — заключила Кузина.

На момент публикации новости петицию, адресованную губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, подписали более 1,3 тыс. человек. В ней говорится, что с момента введения в Краснодарском крае режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции общепит терпит колоссальные убытки за счет ряда статей расходов: оплата труда;

выплата аренды за помещения;

текущее содержание неиспользуемых помещений;

возврат предварительных оплат за не проведенные мероприятия по не исполненным договорам;

выплата комиссии службам доставки. Авторы петиции попросили разрешить предприятиям работать в формате летних веранд и террас при условии соблюдения санитарных требований.

В пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что точного дня открытия сферы общепита нет, заведения остаются закрытыми и работают только на доставку или навынос. Эпидемиологическая обстановка не позволяет открыть заведения ни полностью, ни даже летники.