Работники вещевого рынка Адыгеи записали видеообращение к властям с просьбой о помощи

Предприниматели вещевого рынка 26 мая опубликовали видеообращение к главе Адыгее с просьбой включить их вид деятельности в список пострадавших от коронавируса отраслей

Напомним, президент России в конце марта объявил в стране период нерабочих дней, чтобы снизить распространение коронавируса. Он попросил граждан оставаться дома, при этом региональные власти имели право устанавливать режим карантина или самоизоляции на свое усмотрение.

В Адыгее с 7 апреля разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. В начале мая республиканский оперштаб сообщил, что после 12 мая смогут вернуться к работе торговые ряды, при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Там, в том числе, обязали тестировать продавцов на коронавирус. В середине мая в Адыгее начали работать продуктовые рынки, однако вещевые рынки, магазины одежды и промтоваров остаются закрытыми.

26 мая индивидуальные предприниматели вещевого рынка «Черемушки» записали видеообращение к главе Адыгее, в котором попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших отраслей.

«Глава республики Адыгея, мы — индивидумальные предприниматели рынка "Черемушки", просим вас услышать нас. Мы не работаем с 28 марта, и не получаем субсидии как пострадавшие. Мы не вошли в перечень лиц, нуждающихся в поддержке в связи с COVID-19. Просим пересмотреть критерии пострадавших по факту вынужденного приостановления деятельности», — заявили предприниматели.

Глава министерства экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру. Он заявил, что ведомство считает этот вопрос актуальным, поэтому ранее министерство направило письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением расширить перечень пострадавших от COVID-19 отраслей.

По его словам, власти Адыгеи предложили включить в список следующие сферы деятельности — производство мебели, ТО и ремонт автотранспорта, розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках, деятельность по комплексному обслуживанию помещений, по чистке и уборке, медицинская и стоматологическая практика, дополнительное профобразование.

Также республиканские власти предложили правительству дать отсрочку по кредиту для ИП, у которых из-за пандемии резко снизился доход, а кредитные каникулы предоставлять без условия о том, что совокупный доход предпринимателя, пострапдавшего из-за коронавируса, снизился больше чем на 30% за предыдущий месяц.