Роспотребнадзор разработал правила для работы фитнес-клубов и бассейнов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах и бассейнах

Напомним, с 26 марта для борьбы с коронавирусом власти Кубани приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта. С 31 марта в регионе ужесточили ограничение и ввели режим карантина. Между районами карантин продлили до 6 июня, однако внутри муниципалитетов сняли с 23 мая.

С 23 числа власти разрешили открыться салонам красоты, парикмахерским, магазинам с площадью не более 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям. Однако фитнес-центры и прочие спортивные заведения пока закрыты.

Как сообщил 26 мая RT, главный санитарный врач России Анна Попова подписала рекомендации по профилактике коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. В пресс-службе регионального ведомства порталу Юга.ру подтвердили, что соблюдение данных рекомендаций будет также контролироваться и на территории Краснодарского края. Отметим, что точная дата возобновления работы фитнес-клубов и других спортивных объектов неизвестна.

Рекомендации Роспотребнадзора для спортобъектов: перед открытием следует провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;

организовать перед началом смены «входной фильтр» для сотрудников (измерить бесконтактным способом температуру, уточнить состояние здоровья проживающих с ними родственников);

в течение дня измерять сотрудникам температуру;

на входе должны быть установлены антисептики, дозаторы с санитайзерами, гели, дезинфицирующие салфетки;

посторонним вход должен быть запрещен;

работать по предварительной записи, учитывая, что для одного посетителя требуется 4 кв. м;

следить за соблюдением между клиентами социальной дистанции, нанести специальную разметку и расставить соответствующим образом спортивные снаряды;

закрыть часть кабинок для переодевания для соблюдения дистанции;

групповые занятия аквааэробикой можно проводить из расчета, что на одного человека нужно 5 кв. м площади бассейна;

на дорожках для плавания выделять для одного человека минимум 10 кв. м;

запретить обедать на рабочем месте сотрудникам, для этого должна быть отдельная комната с антисептиком;

нельзя предлагать клиентам ничего, кроме бутилированной воды;

обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, которые разрешено применять в присутствии людей;

провести с персоналом инструктаж по профилактике COVID-19;

сотрудники должны использовать перчатки, маски (менять их каждые 2-3 часа), либо респиратор;

организация должна создать запас на пять дней из средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств;

каждые два часа нужно проветривать помещение, либо после окончания сеанса занятий;

каждые два часа проводить влажную уборку помещений и спортивного инвентаря, после завершения обслуживания клиентов дезинфицировать все контактные поверхности;

усилить контроль качества воды в бассейнах;

перед началом работы фитнес-клубы должны провести дезинфекцию вентиляционной системы.