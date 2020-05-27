Роспотребнадзор разработал правила для работы фитнес-клубов и бассейнов

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах и бассейнах

Напомним, с 26 марта для борьбы с коронавирусом власти Кубани приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта. С 31 марта в регионе ужесточили ограничение и ввели режим карантина. Между районами карантин продлили до 6 июня, однако внутри муниципалитетов сняли с 23 мая.

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С 23 числа власти разрешили открыться салонам красоты, парикмахерским, магазинам с площадью не более 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям. Однако фитнес-центры и прочие спортивные заведения пока закрыты.

Как сообщил 26 мая RT, главный санитарный врач России Анна Попова подписала рекомендации по профилактике коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

В пресс-службе регионального ведомства порталу Юга.ру подтвердили, что соблюдение данных рекомендаций будет также контролироваться и на территории Краснодарского края. Отметим, что точная дата возобновления работы фитнес-клубов и других спортивных объектов неизвестна.

Рекомендации Роспотребнадзора для спортобъектов:

  • перед открытием следует провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
  • организовать перед началом смены «входной фильтр» для сотрудников (измерить бесконтактным способом температуру, уточнить состояние здоровья проживающих с ними родственников);
  • в течение дня измерять сотрудникам температуру;
  • на входе должны быть установлены антисептики, дозаторы с санитайзерами, гели, дезинфицирующие салфетки;
  • посторонним вход должен быть запрещен;
  • работать по предварительной записи, учитывая, что для одного посетителя требуется 4 кв. м;
  • следить за соблюдением между клиентами социальной дистанции, нанести специальную разметку и расставить соответствующим образом спортивные снаряды;
  • закрыть часть кабинок для переодевания для соблюдения дистанции;
  • групповые занятия аквааэробикой можно проводить из расчета, что на одного человека нужно 5 кв. м площади бассейна;
  • на дорожках для плавания выделять для одного человека минимум 10 кв. м;
  • запретить обедать на рабочем месте сотрудникам, для этого должна быть отдельная комната с антисептиком;
  • нельзя предлагать клиентам ничего, кроме бутилированной воды;
  • обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, которые разрешено применять в присутствии людей;
  • провести с персоналом инструктаж по профилактике COVID-19;
  • сотрудники должны использовать перчатки, маски (менять их каждые 2-3 часа), либо респиратор;
  • организация должна создать запас на пять дней из средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств;
  • каждые два часа нужно проветривать помещение, либо после окончания сеанса занятий;
  • каждые два часа проводить влажную уборку помещений и спортивного инвентаря, после завершения обслуживания клиентов дезинфицировать все контактные поверхности;
  • усилить контроль качества воды в бассейнах;
  • перед началом работы фитнес-клубы должны провести дезинфекцию вентиляционной системы.

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