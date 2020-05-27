Роспотребнадзор разработал правила для работы фитнес-клубов и бассейнов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах и бассейнах
Напомним, с 26 марта для борьбы с коронавирусом власти Кубани приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта. С 31 марта в регионе ужесточили ограничение и ввели режим карантина. Между районами карантин продлили до 6 июня, однако внутри муниципалитетов сняли с 23 мая.
Читайте также:
С 23 числа власти разрешили открыться салонам красоты, парикмахерским, магазинам с площадью не более 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям. Однако фитнес-центры и прочие спортивные заведения пока закрыты.
Как сообщил 26 мая RT, главный санитарный врач России Анна Попова подписала рекомендации по профилактике коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе регионального ведомства порталу Юга.ру подтвердили, что соблюдение данных рекомендаций будет также контролироваться и на территории Краснодарского края. Отметим, что точная дата возобновления работы фитнес-клубов и других спортивных объектов неизвестна.
Рекомендации Роспотребнадзора для спортобъектов:
- перед открытием следует провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
- организовать перед началом смены «входной фильтр» для сотрудников (измерить бесконтактным способом температуру, уточнить состояние здоровья проживающих с ними родственников);
- в течение дня измерять сотрудникам температуру;
- на входе должны быть установлены антисептики, дозаторы с санитайзерами, гели, дезинфицирующие салфетки;
- посторонним вход должен быть запрещен;
- работать по предварительной записи, учитывая, что для одного посетителя требуется 4 кв. м;
- следить за соблюдением между клиентами социальной дистанции, нанести специальную разметку и расставить соответствующим образом спортивные снаряды;
- закрыть часть кабинок для переодевания для соблюдения дистанции;
- групповые занятия аквааэробикой можно проводить из расчета, что на одного человека нужно 5 кв. м площади бассейна;
- на дорожках для плавания выделять для одного человека минимум 10 кв. м;
- запретить обедать на рабочем месте сотрудникам, для этого должна быть отдельная комната с антисептиком;
- нельзя предлагать клиентам ничего, кроме бутилированной воды;
- обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, которые разрешено применять в присутствии людей;
- провести с персоналом инструктаж по профилактике COVID-19;
- сотрудники должны использовать перчатки, маски (менять их каждые 2-3 часа), либо респиратор;
- организация должна создать запас на пять дней из средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств;
- каждые два часа нужно проветривать помещение, либо после окончания сеанса занятий;
- каждые два часа проводить влажную уборку помещений и спортивного инвентаря, после завершения обслуживания клиентов дезинфицировать все контактные поверхности;
- усилить контроль качества воды в бассейнах;
- перед началом работы фитнес-клубы должны провести дезинфекцию вентиляционной системы.
Читайте также:
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: