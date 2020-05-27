Судебное заседание по делу о законности введения на Кубани карантина перенесли. И вот почему

Краснодарский краевой суд 26 мая должен был рассмотреть иск предпринимателей к губернатору Вениамину Кондратьеву о законности введения в регионе карантина. Портал Юга.ру узнал, как все прошло

Напомним, юрист и предприниматель Николай Молчанов в апреле подал иск против губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьева, в котором он заявил, что постановление № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», подписанное 31 марта главой региона, ограничило его конституционные права на свободу передвижения и осуществление предпринимательской деятельности.

Молчанов заявил, что во время «нерабочего периода» в стране и введенного на Кубани карантина, он вынужден закрыть несколько своих офисов, продолжая платить за них аренду, а также платить зарплату своим сотрудникам. Он сослался на то, что Роспотребнадзор в середине марта обязал соблюдать карантин прибывающих на территорию России граждан, а у региональных властей нет полномочий для введения такого режима на территории субъекта.

Подобные иски, оспаривающие законность введения на Кубани режима карантина, подали еще несколько предпринимателей. Краснодарский краевой суд объединил их в общее производство.

Рассмотрение административного иска назначили на 26 мая на 15:00. Вечером портал Юга.ру связался с Николаем Молчановым, чтобы узнать, как прошло заседание.

«Перед началом заседания выяснилось, что его хотят посетить граждане. Это открытое судебное заседание, это их гражданское право. Однако секретарь судебного заседания вместе с приставами отказались пропускать их в зал», — рассказал Молчанов.

По его словам, после долго препирательства одного гражданина все-таки допустили в зал судебного заседания. Остальных желающих не пустили, мотивировав это тем, что при условии обязательного соблюдения социальной дистанции разместить всех в зале суда не получится.

«Судья [Дмитрий Козаков, — прим.] пришел, он не был готов к такому повороту событий. Не открывая судебное заседание, он объявил, что оно не может состояться по техническим причинам, он не готов к присутствию посторонних лиц, и отложил заседание», — продолжил рассказ предприниматель. Судебное заседание по этому административному иску назначили на новую дату, на 28 мая.

Отметим, что вторым ответчиком по административному делу юрист привлек руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину. По решению суда 13 мая он получил копию предписания №7 главного санитарного врача Кубани, которое не публиковалось в СМИ и не размещалось на сайте ведомства. В документе, в частности, прописывалось обязать граждан не покидать места своего проживания и определить случаи, когда выход из дома возможен. Именно на основании этого предписания губернатор Краснодарского края ввел на территории Кубани режим карантина.

По мнению Молчанова, карантин не подразумевает запрет покидать дома всем лицам, он применим лишь к инфицированным, либо к лицам с подозрением на инфекцию. Кроме того, COVID-19 отсутствует в перечне заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Предприниматель указал также на то, что по состоянию на 31 марта в регионе было зарегистрировано 17 случаев коронавируса, а это число не превышает эпидпорог.

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Как сообщали Юга.ру, к 26 мая коронавирусом на Кубани заболели 3 тыс. 426 человек, из них 207 детей. От COVID-19 на территории региона скончались 28 человек, 33 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.