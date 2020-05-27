Судебное заседание по делу о законности введения на Кубани карантина перенесли. И вот почему
Краснодарский краевой суд 26 мая должен был рассмотреть иск предпринимателей к губернатору Вениамину Кондратьеву о законности введения в регионе карантина. Портал Юга.ру узнал, как все прошло
Напомним, юрист и предприниматель Николай Молчанов в апреле подал иск против губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьева, в котором он заявил, что постановление № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», подписанное 31 марта главой региона, ограничило его конституционные права на свободу передвижения и осуществление предпринимательской деятельности.
Молчанов заявил, что во время «нерабочего периода» в стране и введенного на Кубани карантина, он вынужден закрыть несколько своих офисов, продолжая платить за них аренду, а также платить зарплату своим сотрудникам.
Он сослался на то, что Роспотребнадзор в середине марта обязал соблюдать карантин прибывающих на территорию России граждан, а у региональных властей нет полномочий для введения такого режима на территории субъекта.
Подобные иски, оспаривающие законность введения на Кубани режима карантина, подали еще несколько предпринимателей. Краснодарский краевой суд объединил их в общее производство.
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Рассмотрение административного иска назначили на 26 мая на 15:00. Вечером портал Юга.ру связался с Николаем Молчановым, чтобы узнать, как прошло заседание.
«Перед началом заседания выяснилось, что его хотят посетить граждане. Это открытое судебное заседание, это их гражданское право. Однако секретарь судебного заседания вместе с приставами отказались пропускать их в зал», — рассказал Молчанов.
По его словам, после долго препирательства одного гражданина все-таки допустили в зал судебного заседания. Остальных желающих не пустили, мотивировав это тем, что при условии обязательного соблюдения социальной дистанции разместить всех в зале суда не получится.
«Судья [Дмитрий Козаков, — прим.] пришел, он не был готов к такому повороту событий. Не открывая судебное заседание, он объявил, что оно не может состояться по техническим причинам, он не готов к присутствию посторонних лиц, и отложил заседание», — продолжил рассказ предприниматель.
Судебное заседание по этому административному иску назначили на новую дату, на 28 мая.
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Отметим, что вторым ответчиком по административному делу юрист привлек руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину. По решению суда 13 мая он получил копию предписания №7 главного санитарного врача Кубани, которое не публиковалось в СМИ и не размещалось на сайте ведомства.
В документе, в частности, прописывалось обязать граждан не покидать места своего проживания и определить случаи, когда выход из дома возможен. Именно на основании этого предписания губернатор Краснодарского края ввел на территории Кубани режим карантина.
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По мнению Молчанова, карантин не подразумевает запрет покидать дома всем лицам, он применим лишь к инфицированным, либо к лицам с подозрением на инфекцию. Кроме того, COVID-19 отсутствует в перечне заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Предприниматель указал также на то, что по состоянию на 31 марта в регионе было зарегистрировано 17 случаев коронавируса, а это число не превышает эпидпорог.
Как сообщали Юга.ру, к 26 мая коронавирусом на Кубани заболели 3 тыс. 426 человек, из них 207 детей. От COVID-19 на территории региона скончались 28 человек, 33 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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