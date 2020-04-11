На Кубани внутри муниципалитетов карантин сменится на режим самоизоляции. Что поменяется?

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 апреля подписал постановление о продлении карантинных мер до 18 апреля. Внутри муниципалитетов с 12 апреля карантин сменится на режим самоизоляции

С 18:00 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям края запрещено выходить из дома, кроме как в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, а также по экстренным обстоятельствам. Передвигаться по городу и краю можно только при наличии спецпропуска. Нарушителям выписывают штрафы.

Изначально карантин объявлялся до 5 апреля, но потом губернатор Вениамин Кондратьев продлил режим еще на неделю. 10 апреля Кондратьев вновь выступил с видеообращением и сообщил, что карантин продлевается до субботы, 18 апреля.

На следующий день, 11 апреля, на сайте администрации края опубликовали соответствующее постановление.

Что сказал в видеобращении Вениамин Кондратьев? — С нуля часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания. И вы в муниципалитетах уже с нуля часов 12 числа будете жить в режиме самоизоляции. Я настойчиво продолжаю обращаться к вам, дорогие земляки и гости края, с просьбой даже в режиме самоизоляции покидать свои места проживания только в случае крайней необходимости. Запрет на передвижение между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен .

Что написано в постановлении?

с 12 апреля начнут работать продовольственные ярмарки и рынки. Как разъяснили в пресс-службе администрации края, решать, открывать ярмарки или нет, должны главы муниципалитетов. В случае их открытия необходимо будет проводить дезинфекцию рабочих мест, нанести специальную разметку, продавцам можно будет работать только в масках и перчатках;

откроются мойки самообслуживания, а также мойки, оказывающие услуги ИП и организациям, осуществляющих реализацию товаров первой необходимости;

запретят каршеринг;

с понедельника, 13 апреля, начнется дистанционное обучение в школах, организациях допобразования и среднего общего образования До 18 апреля жителям края по-прежнему запрещено покидать дома без уважительной причины. К ним относятся следующие случаи: обращение за экстренной медицинской помощью и при иных случая прямой угрозы жизнью и здоровью;

посещение работы при наличии спецпропуска;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых разрешена;

уход за недееспособными людьми;

доставка продуктов питания и товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим диабетом, заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, болезнью почек и онкологией;

выброс мусора;

выгул собаки на расстоянии не более 100 метров от дома;

если вызвали в суд;

прогулка с детьми на придомовой территории места жительства, однако детские игровые и спортивные площадки посещать нельзя.

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С 10:00 до 16:00 владельцам легковых автомобилей разрешено перемещаться в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) без спецпропуска, а также перевозить пассажиров. Межмуниципальные и пригородные автобусы, а также городские маршрутки и автобусы продолжат работать в режиме «утро» (с 6:00 до 9:00) и «вечер» (с 17:00 до 20:00). Перевозки на внутрирегиональном пригородном ж/д сообщении сократят.

По данным на 11 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировано 138 случаев заболевания коронавирусом. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. У 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести.