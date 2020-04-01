Власти Кубани объяснили, как будет работать пропускная система для транспорта во время карантина
В Краснодарском крае с введением карантина транспорт может передвигаться только при наличии спецпропуска
Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (когда заканчивается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине (исключения смотрите тут). Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из силовиков и казаков.
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Ограничения на передвижение как пешком, так и на транспорте не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска. Они выдаются отрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер). Также спецпропуска могут получить владельцы транзитного транспорта.
Юга.ру ранее публиковали инструкцию по получению спецпропуска, а также список номеров, по которым представителей бизнеса могут проконсультировать по этому вопросу.
Всего в крае установлено три вида пропуска для транспорта, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
Транзитный — синего цвета — будет выдаваться на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край. При этом транзитные машины будут направляться в объезд населенных пунктов.
Второй пропуск — красный — позволит жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора. Также пропуска будут выдаваться людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.
Чтобы получить документ, жителям нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Исходя из заявки местных властей, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства будет выдавать необходимое количество пропусков.
Зеленый пропуск (в Краснодаре — желто-черный) разрешает проезд только внутри муниципального образования. Их количество будет ограничено. Документ будут получать работники предприятий, включенных в утвержденный список. Выдавать пропуска будет также муниципальное образование.
На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровели 185,3 тыс. человек, умерли 44,1 тыс. человек. В России количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки зарегистровали пять случаев инфицирования COVID-19 — всего их число достигло 22. На лечении находятся 19 пациентов (двух выздоровевших выписали, одна проходит лечение по месту проживания в Москве).
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