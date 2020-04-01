Власти Кубани объяснили, как будет работать пропускная система для транспорта во время карантина

В Краснодарском крае с введением карантина транспорт может передвигаться только при наличии спецпропуска

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (когда заканчивается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине ( исключения смотрите тут ) . Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из силовиков и казаков.

Ограничения на передвижение как пешком, так и на транспорте не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска. Они выдаются отрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер ). Также спецпропуска могут получить владельцы транзитного транспорта.

Юга.ру ранее публиковали инструкцию по получению спецпропуска, а также список номеров , по которым представителей бизнеса могут проконсультировать по этому вопросу.

Всего в крае установлено три вида пропуска для транспорта , уточнили в пресс-службе краевой администрации.



Транзитный — синего цвета — будет выдаваться на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край. При этом транзитные машины будут направляться в объезд населенных пунктов.

Второй пропуск — красный — позволит жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора. Также пропуска будут выдаваться людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.

Чтобы получить документ, жителям нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Исходя из заявки местных властей, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства будет выдавать необходимое количество пропусков.