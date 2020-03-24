Регионам РФ рекомендовали закрыть кинотеатры, клубы и запретить кальяны в заведениях

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендовал региональным властям временно закрыть досуговые заведения из-за пандемии

Поручения регионам и ряду ведомств были приняты по итогам заседания штаба 23 марта и опубликованы на сайте правительства РФ. 

В частности, органам исполнительной власти субъектов РФ поручено:

  • приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
  • ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Роспотребнадзору и властям регионов поручено контролировать соблюдение указанных ограничений в случае их введения.

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Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу. Однако, к примеру, кинотеатры Краснодара собираются продолжить работу вопреки рекомендациям властей.

А в соседней Адыгее уже закрыли кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие места массового скопления людей из-за пандемии.

О коронавирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На момент публикации новости известно о более 398 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 103 тыс. выздоровевших и более 17 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных.

Кино Коронавирус Рестораны

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