Регионам РФ рекомендовали закрыть кинотеатры, клубы и запретить кальяны в заведениях

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендовал региональным властям временно закрыть досуговые заведения из-за пандемии

Роспотребнадзору и властям регионов поручено контролировать соблюдение указанных ограничений в случае их введения.

Поручения регионам и ряду ведомств были приняты по итогам заседания штаба 23 марта и опубликованы на сайте правительства РФ.

Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу. Однако, к примеру, кинотеатры Краснодара собираются продолжить работу вопреки рекомендациям властей.

А в соседней Адыгее уже закрыли кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие места массового скопления людей из-за пандемии.