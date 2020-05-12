В оперштабе Кубани рассказали, когда начнет работать общественный транспорт и магазины

Краснодарский край

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На заседании оперативного штаба Краснодарского края 12 мая рассказали об этапах выхода региона из режима ограничений в период коронавируса

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что после 12 мая в регионах России начнут постепенно снимать ограничения — в зависимости от текущей обстановки и прироста заболеваемости коронавирусом в каждом из субъектов. Он поручил регионам проработать схему действий по снятию режима самоизоляции либо карантина. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ограничения в России будут сниматься в три этапа. В начале мая оперштаб Кубани сообщил, что решение по региону власти анонсируют 12 мая.

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12 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперштаба рассказал, что в этот же день в крае возобновят работу все сельскохозяйственные предприятия, а также все организации промышленности и связи.

С 23 мая в регионе начнут работать все предприятия строительного комплекса и смежные с ними компании. Кроме того, откроются автосалоны, магазины стройматериалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, а также магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров. Также возобновит работу общественный транспорт внутри муниципалитетов. Например, в Краснодаре трамваи и троллейбусы ходят только три часа утром и три часа вечером.

Глава Кубани добавил, что руководителям строительных предприятий следует заранее подать в администрации муниципалитетов списки, в которых должны быть указаны имена работников, которые начнут работу 23 мая. Затем эти списки отправятся в министерство транспорта края — для дальнейшей выдачи пропусков тем, кому необходимо по работе ездить между районами. Кондратьев подчеркнул, что «это бремя остается на строительной организации».

С 1 июня, подытожил губернатор, в крае заработают организации курортного комплекса, у которых есть медицинская лицензия.

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«Эпидемиологическая обстановка сегодня под контролем, она позволяет нам открыть эти предприятия», — прокомментировал он.

Кондратьев отметил, что с 23 мая внутри муниципалитетов прекратит действовать режим карантина. При этом он будет действовать между муниципалитетами, а пропускной режим сохранится для въезда в субъект и проезда между районами.

Напомним, к 12 мая на Кубани выявили 2 тыс. 126 случаев заражения коронавирусом. Умерли 22 человека, среди них четыре медработника.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Общественный транспорт Промышленность Сельское хозяйство

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