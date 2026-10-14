Под Ростовом дорогу посчитали опасной для школьного автобуса. Дети ходят по ней пешком

Школьники из хутора Большой Лог идут на уроки по узкой грунтовке рядом с грузовиками. Отсыпать дорогу власти обещают лишь к 2027 году

13 октября жители хутора Большой Лог (в 23 км от Ростова-на-Дону) пожаловались в соцсетях, что их детям приходится добираться до остановки школьного автобуса и детсада по опасной грунтовой дороге. По их словам, узкий проезд не имеет асфальта и тротуаров, а высокие склоны обочин вынуждают подходить вплотную к проезжающим мимо бетономешалкам и «КамАЗам».

Жители хутора под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и освещения: Дети вынуждены ходить в школу по трассе в темноте

В правительстве Ростовской области заявили изданию «Подъем», что запускать школьный автобус по этому маршруту небезопасно: ширина улиц Пшеничной и Калинина составляет от 3 до 5 метров. Чиновники пообещали улучшить состояние проезда в следующем году. «В 2027 году по данным улицам запланировано проведение работ по исправлению профиля дорожного полотна с добавлением нового материала (щебня, ФАЛ)», — заявили СМИ в правительстве. При этом вопрос благоустройства тротуаров для пешеходов остался открытым.