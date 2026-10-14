Под Ростовом дорогу посчитали опасной для школьного автобуса. Дети ходят по ней пешком
Школьники из хутора Большой Лог идут на уроки по узкой грунтовке рядом с грузовиками. Отсыпать дорогу власти обещают лишь к 2027 году
13 октября жители хутора Большой Лог (в 23 км от Ростова-на-Дону) пожаловались в соцсетях, что их детям приходится добираться до остановки школьного автобуса и детсада по опасной грунтовой дороге.
По их словам, узкий проезд не имеет асфальта и тротуаров, а высокие склоны обочин вынуждают подходить вплотную к проезжающим мимо бетономешалкам и «КамАЗам».
Жители хутора под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и освещения:
В правительстве Ростовской области заявили изданию «Подъем», что запускать школьный автобус по этому маршруту небезопасно: ширина улиц Пшеничной и Калинина составляет от 3 до 5 метров.
Чиновники пообещали улучшить состояние проезда в следующем году.
«В 2027 году по данным улицам запланировано проведение работ по исправлению профиля дорожного полотна с добавлением нового материала (щебня, ФАЛ)», — заявили СМИ в правительстве.
При этом вопрос благоустройства тротуаров для пешеходов остался открытым.
Как писали Юга.ру, в августе жители краснодарского ЖК «Прогресс» пожаловались на разбитые дороги. Их не ремонтировали минимум десять лет.