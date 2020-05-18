Кубанские предприниматели подали в суд на губернатора из-за введения карантина

Портал Юга.ру 18 мая пообщался с краснодарским предпринимателем, который оспаривает в суде законность введения губернатором Вениамином Кондратьевым карантина в регионе

Напомним, в конце марта для борьбы с коронавирусом в России начался период нерабочих дней, который официально закончился 12 мая. В Краснодарском же крае с 31 марта действует режим карантина. Во время действия этого режима жителям нельзя выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — можно только при наличии спецпропуска. Позже в крае ослабили некоторые ограничения: позволили открыться ряду организаций, а также ввели беспропускное окно.

Карантин в регионе продлевали несколько раз, 10 мая губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что ограничения будут действовать до 23 мая, после чего режим карантина внутри муниципалитетов прекратит действовать, однако останется на территории края. Кроме того, будет ослаблен ряд мер, а некоторые предприятия смогут вернуться к работе. Через два дня губернатор подписал соответствующее распоряжение.

15 мая на YouTube-канале «За Краснодар» было опубликовано интервью с юристом и предпринимателем Николаем Молчановым, который подал иск против губернатора. Он оспаривает законность постановления № 185 главы «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», подписанного 31 марта Кондратьевым, так как оно ограничило его право на труд, свободу передвижения и на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности.

«Меня, в связи с тем, что президентом были объявлены нерабочие дни, обязали выплачивать зарплату моим сотрудникам, которые сидят дома. По сути, я необоснованно несу убытки: плачу налоги, аренду, заработную плату, при этом фактически уже два месяца не осуществляю никакой деятельности и лишен такой возможности», — сказал в интервью Молчанов.

Портал Юга.ру связался с Молчановым, который рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью в области права. У него три офиса в регионе, которые сейчас закрыты, однако он платит за них аренду, также Молчанов оплачивает заработную плату трем сотрудникам. В исковом заявлении Молчанов указывает на то, что в регионе не введен режим ЧС, по которому власти могли бы ограничить передвижение людей. Кроме того, ни в СМИ, ни на сайте регионального Роспотребнадзора не опубликовано предписание главного санитарного врача края №7, на основании которого губернатор подписал постановление №185.

Предприниматель ссылается на постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». Согласно документу, карантин предусмотрен только для лиц, прибывающих на территорию страны. В связи с чем, по мнению Молчанова, губернатор Вениамин Кондратьев не наделен полномочиями для введения режима карантина в регионе. Также он указывает в заявлении на то, что действия Кондратьева противоречат Конституции.

Молчанов рассказал, что подал иск 27 апреля, а после майских праздников, 13 числа, состоялось предварительное заседание. Суд объединил иск Молчанова с тремя такими же исками от других граждан в одно делопроизводство. Теперь следующее предварительное заседание суда запланировано на 26 мая.

По словам предпринимателя, власти должны были ввести в регионе другие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, а не карантин. «Управление Роспотребнадзора представило отзыв на мой иск, в котором они указали, что эпидемиологический порог по новому коронавирусному заболеванию определить не представляется возможным», — заметил Молчанов.

Он добавил, что краевая администрация, в свою очередь, отзыв по иску не представила и свою позицию не изложила. Однако его иск к губернатору — вовсе не единичный случай. По его словам, на сайте Краснодарского краевого суда подобных исков к губернатору подано около 30, из них 17 приняты к производству. В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру подтвердили, что такие иски есть, однако точное количество не назвали. Также в пресс-службе добавили, что иски граждан объединят в общее производство, а рассматривать в суде их будут после 23 мая.