Новинки, бестселлеры и лекции: в Краснодаре пройдет книжная ярмарка МИФа

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Гаражка МИФ возвращается в Краснодар. Участников ждут сотни книг и лекции

Издательство МИФ («Манн, Иванов и Фербер») анонсировало на 16–18 октября ярмарку книг. Событие развернется сразу на двух площадках — в «Одном театре» и торговом центре «Мега Адыгея-Кубань».

Издательство привезет сотни новинок и бестселлеров. Можно будет купить книги по культуре, психологии, бизнесу, пополнения в сериях «Мифы от и до», «Страшно интересная Россия», русскую и зарубежную классику, фэнтези, комиксы, литературу для детей всех возрастов и подарочные издания.

Юнгер, каменный век и чтение «Улисса»:

Отдельная часть программы — лекции в «Одном театре». Вход на них свободный, регистрация не требуется.

17 октября в 14:00 состоится лекция «Всем — книжный клуб. Зачем мы читаем вместе и как появилась современная мода на чтение». Ее проведет Амалия Кастуева — создательница женского книжного сообщества Anomaly.

На лекции обсудят моду на чтение, книжные клубы известных людей, необычные форматы и «перформативное чтение». Слушатели узнают, как меняется книжная культура и какие клубы существуют сегодня.

18 октября в 15:00 пройдет лекция «Теория волшебных предметов: от религиозных реликвий до гик-культуры». Ее прочитает Анастасия Чернова — филолог, культуролог, руководитель литературного центра и куратор сети книжных клубов для взрослых и детей.

На лекции расскажут, как древние артефакты — от посоха Моисея до волшебных палочек — сформировали представления о чудесах и повлияли на современную культуру. Слушатели разберут магические предметы из мифов и фольклора и узнают, как писатели и сценаристы используют их в своих историях.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 15 по 25 октября пройдет фестиваль «Книги на Юге». 

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Новинки, бестселлеры и лекции: в Краснодаре пройдет книжная ярмарка МИФа
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