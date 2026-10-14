Новинки, бестселлеры и лекции: в Краснодаре пройдет книжная ярмарка МИФа

Издательство привезет сотни новинок и бестселлеров. Можно будет купить книги по культуре, психологии, бизнесу, пополнения в сериях «Мифы от и до», «Страшно интересная Россия», русскую и зарубежную классику, фэнтези, комиксы, литературу для детей всех возрастов и подарочные издания.

Издательство МИФ («Манн, Иванов и Фербер») анонсировало на 16–18 октября ярмарку книг. Событие развернется сразу на двух площадках — в «Одном театре» и торговом центре «Мега Адыгея-Кубань».

Отдельная часть программы — лекции в «Одном театре». Вход на них свободный, регистрация не требуется.

17 октября в 14:00 состоится лекция «Всем — книжный клуб. Зачем мы читаем вместе и как появилась современная мода на чтение». Ее проведет Амалия Кастуева — создательница женского книжного сообщества Anomaly.

На лекции обсудят моду на чтение, книжные клубы известных людей, необычные форматы и «перформативное чтение». Слушатели узнают, как меняется книжная культура и какие клубы существуют сегодня.

18 октября в 15:00 пройдет лекция «Теория волшебных предметов: от религиозных реликвий до гик-культуры». Ее прочитает Анастасия Чернова — филолог, культуролог, руководитель литературного центра и куратор сети книжных клубов для взрослых и детей.

На лекции расскажут, как древние артефакты — от посоха Моисея до волшебных палочек — сформировали представления о чудесах и повлияли на современную культуру. Слушатели разберут магические предметы из мифов и фольклора и узнают, как писатели и сценаристы используют их в своих историях.