Новую поликлинику в Краснодаре могут открыть без детского отделения. Жители добивались его почти год
Поликлинику на улице Адмирала Макарова в Краснодаре могут открыть без детского отделения из-за проблем с санитарными нормами и лицензией
13 октября краснодарская активистка сообщила, что поликлинику на улице Адмирала Макарова, 14, могут открыть без детского отделения. По ее словам, при лицензировании детского блока возникли сложности из-за несоответствия здания санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.
Она считает, что необходимость устранить замечания ведомства стала причиной переноса сроков открытия поликлиники.
«Если необходимые изменения выполнены, почему детское отделение до сих пор не получило лицензию? А если не выполнены, то почему и кто должен был обеспечить их выполнение?» — подчеркнула краснодарка.
Напомним, что конфликт вокруг детского блока длится с октября 2025 года. Изначально Минздрав планировал возвести поликлинику только для взрослых, но после протестов и сбора 900 подписей местных жителей согласился добавить детское отделение.
Здание рассчитано на 400 посещений в смену и 13 медицинских профилей. Оно готово с декабря 2025 года, однако запуск поликлиники перенесли на осень 2026 года. Поликлиника должна обслуживать жителей Образцово, Любимово, улицы Россинского и соседних поселков.
Как писали Юга.ру, в сентябяре краснодарцы пожаловались на закрытие единственного педиатрического участка в их районе.