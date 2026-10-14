Новую поликлинику в Краснодаре могут открыть без детского отделения. Жители добивались его почти год

Поликлинику на улице Адмирала Макарова в Краснодаре могут открыть без детского отделения из-за проблем с санитарными нормами и лицензией

13 октября краснодарская активистка сообщила , что поликлинику на улице Адмирала Макарова, 14, могут открыть без детского отделения. По ее словам, при лицензировании детского блока возникли сложности из-за несоответствия здания санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

«Если необходимые изменения выполнены, почему детское отделение до сих пор не получило лицензию? А если не выполнены, то почему и кто должен был обеспечить их выполнение?» — подчеркнула краснодарка.

Напомним, что конфликт вокруг детского блока длится с октября 2025 года. Изначально Минздрав планировал возвести поликлинику только для взрослых, но после протестов и сбора 900 подписей местных жителей согласился добавить детское отделение.

Здание рассчитано на 400 посещений в смену и 13 медицинских профилей. Оно готово с декабря 2025 года, однако запуск поликлиники перенесли на осень 2026 года. Поликлиника должна обслуживать жителей Образцово, Любимово, улицы Россинского и соседних поселков.