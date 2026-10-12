Без такси, платежей и «Алисы». Что известно об атаках на дата-центры «Яндекса» и как сбой задел юг России

За четыре дня беспилотники повредили три дата-центра «Яндекса» — в Сасове, Калуге и Владимире. Два из них остановлены полностью. После удара по Владимиру в ночь на воскресенье по всей стране, включая Краснодар и Ростов-на-Дону, перестали работать такси, доставка, «Алиса» и оплата через «Яндекс Пэй». К утру понедельника большинство сервисов восстановили, но «Яндекс Пэй» по-прежнему не работает, а сроков компания не называет. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно об атаках, почему удар по дата-центру за тысячу с лишним километров оставляет Кубань без такси и сколько займет восстановление. Три дата-центра за четыре дня Первым под удар попал дата-центр в Сасове Рязанской области — в ночь на 8 октября. Он открылся в 2014 году в бывших корпусах станкостроительного завода «Саста». Мощность площадки — около 12 МВт. Здесь размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса», на которых компания обучает нейросети. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух сбитых беспилотниках и возгорании кровли одного из предприятий. В «Яндексе» уточнили, что после удара в дата-центре начался пожар и площадку полностью остановили. Вечером компания признала: «Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово». Через сутки, в ночь на 9 октября, беспилотники атаковали Калугу. В индустриальном парке «Грабцево» находится один из крупнейших дата-центров компании: более 3,8 тысяч серверных стоек общей мощностью 63 МВт. «Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя», — сообщили в «Яндексе». Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о 26 сбитых над регионом беспилотниках и девяти пострадавших. На самой площадке, по данным «Яндекса», никто не пострадал. Последней — и самой ощутимой для пользователей — стала атака на Владимир. В воскресенье, 11 октября, в 4:12 Yandex Cloud сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a, а через несколько минут областное управление МЧС объявило об атаке беспилотников на город. Утром в «Яндексе» подтвердили: «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена». Никто не пострадал. Облачная платформа перешла в аварийный режим, а клиентов предупредили о неустойчивой конфигурации оставшихся ресурсов. Мощность владимирского дата-центра — около 40 МВт. Здесь размещен «Галушкин» — один из самых мощных суперкомпьютеров в России. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, из-за атаки отключились две подстанции и без света осталось около пяти тысяч жителей. К 8:00 электроснабжение восстановили на 80%, тепло- и водоснабжение — полностью. Таким образом, удары пришлись на обе площадки, где размещены все три суперкомпьютера «Яндекса», — в Сасове и во Владимире. Пострадали ли сами суперкомпьютеры, в компании не уточняют. Еще 9 октября «Яндекс», который называет дата-центры своим «железным сердцем», признал: «Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно». До 8 октября о подтвержденных крупных ударах украинских беспилотников по российским дата-центрам не сообщалось. Российская армия атакует такие объекты на Украине с сентября: 27 сентября Минобороны сообщило об ударах по дата-центрам «Омега Телекома» и «Киевстара» в Киеве, сопроводив публикацию подписью «цифровой детокс в принудительном режиме».

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Что перестало работать Утром в воскресенье у пользователей по всей стране перестали работать «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Музыка», «Диск», почта, поиск и умный дом с «Алисой». В Москве в пять утра не получалось вызвать такси до аэропорта, а в Петербурге пассажиры ночью не могли уехать из Пулкова. Зависали и другие агрегаторы такси — Fasten, «Максим», «Везет». Сбоили также Lamoda, «Вкусно — и точка», «Суточно.ру» и «Циан». За сутки, по данным Detector404, на сервисы «Яндекса» поступило более 43 тысяч жалоб — от Москвы и Петербурга до Уфы и Владивостока, а также из Казахстана, Беларуси и Сербии. «В городе Ростове-на-Дону полностью легли все такси. Даже локальные. Город-миллионник — без единого такси», — писали в воскресенье утром жители Ростова в телеграм-канале «Осторожно, новости». За сутки из Ростовской области на Downdetector поступило более 2,5 тыс. жалоб. К вечеру такси и доставка заработали, но платежный сервис «Яндекса» продолжал сбоить. В понедельник утром ростовчане жаловались уже на цены: за поездку, которая обычно стоит около 500 рублей, приложение просило 1400, а одной из пассажирок вместо привычных 800 рублей насчитали почти 2000. «Ливня нет, заторы — обычные, почему такая стоимость?» — удивлялась она. В Краснодарском крае картина была такой же. В воскресенье в 12:30 край наряду с Москвой, Петербургом, Московской, Свердловской и Новосибирской областями входил в число регионов, откуда на «Сбой.рф» поступало больше всего жалоб. Приложение такси выдавало пользователям на Кубани сообщения «Нет свободных машин» и «Машина не найдена», а в разделах «Еда», «Лавка» и «Пэй» появлялась надпись «Сейчас технический сбой». Читатели Юга.ру рассказывали, что приложение не могло определить геолокацию и выдавало ошибку данных. Ближе к полудню такси в Краснодаре снова стало можно вызвать, но вместе со спросом выросли и цены. Сбой добрался даже до телевизоров. У краснодарца Александра «Алиса» на телевизоре включилась ранним утром и не выключалась по команде. «Разбудила ребенка, пока я бегал пульт искал», — рассказал он порталу «Город». В итоге телевизор пришлось выдернуть из розетки. Сбоило и приложение краснодарского «Магнита». Ритейлер — давний клиент Yandex Cloud: по данным провайдера, в облаке «Яндекса» работает его программа лояльности на 80 миллионов участников. Один из курьеров «Яндекса» рассказал Юга.ру, что в воскресенье до середины дня приложение для курьеров работало с большими перебоями. По его словам, чтобы оно хоть как-то функционировало, «Яндексу» пришлось вернуть интерфейс двухлетней давности. Пока приложение сбоило, заказы курьерам приходили, но в магазинах и ресторанах их не видели — забирать было нечего. Не работали ни поддержка, ни звонки клиентам через приложение. Часть его коллег попробовала взять заказы в других сервисах, но «Магнит» в это время тоже лежал». Примерно к 15:00 приложение «более-менее починили», а с вечера, по его словам, заказы приходят и обрабатываются как обычно. «Главные бурления в рабочих чатиках были связаны с тем, что «Яндекс Пэй» наглухо отвалился: ни входа в приложение, ни оплаты телефоном. Многие курьеры именно на «Пэй» получают вознаграждение, а кто-то там его и оставляет. Народ жаловался, что у них на счетах сотни тысяч зависли», — рассказал Юга.ру курьер. Звонки в поддержку, по его словам, заработали только в понедельник днем. Еще 9 октября «Яндекс» предупредил курьеров, что часть функций может отключаться: «Иногда нам приходится что-то отключить, чтобы сохранить главное — возможность для вас получать и выполнять заказы». Впрочем, кому-то сбой оказался даже на руку: из-за ажиотажного спроса в воскресенье, по словам курьера, «некоторые везучие и скоростные смогли заработать тысяч по десять».

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»: Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре

Похожим выдалось воскресенье и у таксистов. Один из них рассказал Юга.ру, что выполненные заказы в его приложении не отображались. Пассажиры не видели, что машина уже подъезжает, жаловались и отменяли поездки. Многие и вовсе не могли вызвать такси, а цены резко выросли. Часть водителей, по его словам, в тот день так и не смогла выйти на линию. Кроме того, рассказал собеседник, после атак на дата-центры «Яндекс» рекомендовал водителям установить Google Карты. В понедельник приложение для водителей «Яндекс Про» все еще выводило извинения за неудобства.

Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Что не работает до сих пор К утру понедельника «Яндекс» восстановил основные сервисы. «Самые востребованные — такие как такси, почта, карты, поиск, «Алиса» — снова работают», — сообщила компания, оговорившись, что часть функций пока недоступна. «Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей», — объяснили в «Яндексе». Главная проблема — «Яндекс Пэй». На момент публикации статьи о восстановлении сервиса компания не сообщала. Приложение показывает остаток на 11 октября, но воспользоваться деньгами нельзя: не проходят ни оплата покупок, ни переводы, ни пополнение карты, ни вывод средств, а сама карта пропала из способов оплаты в «Яндекс Go». Курьеры и таксисты второй день не могут вывести заработанное. К 13:20 12 октября, по данным Detector404, на «Яндекс Пэй» за сутки поступило 16 тысяч жалоб — больше, чем на любой другой сервис компании. Жалуются на него и краснодарцы. «Я пока не могу сказать вам: все снова работает», — признал вечером 11 октября руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов. По его словам, дата-центр — не хранилище денег: «Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна». В «Яндекс Пэй» пообещали не считать просроченными платежи по «Сплиту» и кредитам, которые сейчас невозможно внести, и не менять условия погашения. С ограничениями работают и другие сервисы. Компания сама отключила часть функций «Яндекс 360», в том числе «Диска»: файлы там пока нельзя посмотреть или скачать. Рекламодатели не могут зайти в «Яндекс Директ»: «Кабинет Директа пока недоступен, но кампании продолжают работать», — говорится на странице сервиса. «Карты» показывают пробки, только если проложить маршрут, в «Транспорте» не видно, где едут автобусы, «Музыка» работает нестабильно, а у части пользователей не открывается «Кинопоиск». Почему удары по дата-центрам отключают сервисы по всей стране Дата-центр — это здание с тысячами серверов, на которых работают сайты и приложения. Облачная платформа Yandex Cloud, согласно ее документации, размещена в четырех дата-центрах «Яндекса» и разделена на зоны доступности. Каждая зона изолирована от сбоев в соседних: если развернуть сервис сразу в нескольких, потеря одной не должна его остановить. Но за четыре дня из строя вышло сразу несколько зон. После удара по Сасову стала недоступна зона ru-central1-b, причем часть сервисов не переключилась на другие зоны автоматически. В ночь на 11 октября питание пропало в зоне ru-central1-a во Владимире, и обе зоны оказались недоступны одновременно. Калужская площадка к тому моменту уже лишилась нескольких модулей. Поэтому Yandex Cloud и посоветовал клиентам переносить ресурсы на альтернативные площадки.

Многое зависело и от самих клиентов. По правилам Yandex Cloud провайдер отвечает за отказоустойчивость платформы, а резервные копии арендованных виртуальных машин клиент должен делать сам. Сервисы тех, кто размещал их только в одной зоне и не держал копий в другой, отключились вместе с ней. Дело и в масштабе. Еще по итогам 2024 года у Yandex Cloud было больше 44 тысяч клиентов, а платную подписку на «Яндекс 360» оформили 151,5 тыс. организаций. Поэтому, когда выходит из строя площадка крупного провайдера, разом сбоят приложения магазинов, служб доставки и множества других компаний. Так уже было 30 марта 2025 года: тогда зона ru-central1-b обесточилась из-за аварии в системе энергоснабжения, и у «Вкусно — и точка», «Магнита», «Купера» и «Циана» перестали работать личные кабинеты. Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий объяснял: если удар пришелся по системе электроснабжения, серверы, возможно, не пострадали и нужно время, чтобы наладить резервное питание. Если же удар попал непосредственно в серверную, проблемы для пользователей могут оказаться гораздо серьезнее и затянуться надолго. По его словам, «все зависит от того, был ли у «Яндекса» план Б», а то, что все провайдеры публично указывают, где находятся их дата-центры, «сейчас играет с нами со всеми злую шутку». Впрочем, есть и более оптимистичные оценки. «Судя по тому, как восстанавливаются сервисы, запаса мощностей у компании достаточно», — считает директор департамента ИТ-сервисов и инфраструктуры X5 Digital Михаил Буйлов.

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