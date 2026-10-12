Без такси, платежей и «Алисы». Что известно об атаках на дата-центры «Яндекса» и как сбой задел юг России
За четыре дня беспилотники повредили три дата-центра «Яндекса» — в Сасове, Калуге и Владимире. Два из них остановлены полностью. После удара по Владимиру в ночь на воскресенье по всей стране, включая Краснодар и Ростов-на-Дону, перестали работать такси, доставка, «Алиса» и оплата через «Яндекс Пэй».
К утру понедельника большинство сервисов восстановили, но «Яндекс Пэй» по-прежнему не работает, а сроков компания не называет.
Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно об атаках, почему удар по дата-центру за тысячу с лишним километров оставляет Кубань без такси и сколько займет восстановление.
Три дата-центра за четыре дня
Первым под удар попал дата-центр в Сасове Рязанской области — в ночь на 8 октября. Он открылся в 2014 году в бывших корпусах станкостроительного завода «Саста». Мощность площадки — около 12 МВт. Здесь размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса», на которых компания обучает нейросети. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух сбитых беспилотниках и возгорании кровли одного из предприятий. В «Яндексе» уточнили, что после удара в дата-центре начался пожар и площадку полностью остановили. Вечером компания признала: «Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово».
Через сутки, в ночь на 9 октября, беспилотники атаковали Калугу. В индустриальном парке «Грабцево» находится один из крупнейших дата-центров компании: более 3,8 тысяч серверных стоек общей мощностью 63 МВт. «Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя», — сообщили в «Яндексе». Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о 26 сбитых над регионом беспилотниках и девяти пострадавших. На самой площадке, по данным «Яндекса», никто не пострадал.
Последней — и самой ощутимой для пользователей — стала атака на Владимир. В воскресенье, 11 октября, в 4:12 Yandex Cloud сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a, а через несколько минут областное управление МЧС объявило об атаке беспилотников на город. Утром в «Яндексе» подтвердили: «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена». Никто не пострадал. Облачная платформа перешла в аварийный режим, а клиентов предупредили о неустойчивой конфигурации оставшихся ресурсов.
Мощность владимирского дата-центра — около 40 МВт. Здесь размещен «Галушкин» — один из самых мощных суперкомпьютеров в России. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, из-за атаки отключились две подстанции и без света осталось около пяти тысяч жителей. К 8:00 электроснабжение восстановили на 80%, тепло- и водоснабжение — полностью.
Таким образом, удары пришлись на обе площадки, где размещены все три суперкомпьютера «Яндекса», — в Сасове и во Владимире. Пострадали ли сами суперкомпьютеры, в компании не уточняют. Еще 9 октября «Яндекс», который называет дата-центры своим «железным сердцем», признал: «Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно».
До 8 октября о подтвержденных крупных ударах украинских беспилотников по российским дата-центрам не сообщалось. Российская армия атакует такие объекты на Украине с сентября: 27 сентября Минобороны сообщило об ударах по дата-центрам «Омега Телекома» и «Киевстара» в Киеве, сопроводив публикацию подписью «цифровой детокс в принудительном режиме».
Что перестало работать
Утром в воскресенье у пользователей по всей стране перестали работать «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Музыка», «Диск», почта, поиск и умный дом с «Алисой». В Москве в пять утра не получалось вызвать такси до аэропорта, а в Петербурге пассажиры ночью не могли уехать из Пулкова. Зависали и другие агрегаторы такси — Fasten, «Максим», «Везет». Сбоили также Lamoda, «Вкусно — и точка», «Суточно.ру» и «Циан». За сутки, по данным Detector404, на сервисы «Яндекса» поступило более 43 тысяч жалоб — от Москвы и Петербурга до Уфы и Владивостока, а также из Казахстана, Беларуси и Сербии.
«В городе Ростове-на-Дону полностью легли все такси. Даже локальные. Город-миллионник — без единого такси», — писали в воскресенье утром жители Ростова в телеграм-канале «Осторожно, новости». За сутки из Ростовской области на Downdetector поступило более 2,5 тыс. жалоб. К вечеру такси и доставка заработали, но платежный сервис «Яндекса» продолжал сбоить. В понедельник утром ростовчане жаловались уже на цены: за поездку, которая обычно стоит около 500 рублей, приложение просило 1400, а одной из пассажирок вместо привычных 800 рублей насчитали почти 2000. «Ливня нет, заторы — обычные, почему такая стоимость?» — удивлялась она.
В Краснодарском крае картина была такой же. В воскресенье в 12:30 край наряду с Москвой, Петербургом, Московской, Свердловской и Новосибирской областями входил в число регионов, откуда на «Сбой.рф» поступало больше всего жалоб. Приложение такси выдавало пользователям на Кубани сообщения «Нет свободных машин» и «Машина не найдена», а в разделах «Еда», «Лавка» и «Пэй» появлялась надпись «Сейчас технический сбой». Читатели Юга.ру рассказывали, что приложение не могло определить геолокацию и выдавало ошибку данных. Ближе к полудню такси в Краснодаре снова стало можно вызвать, но вместе со спросом выросли и цены.
Сбой добрался даже до телевизоров. У краснодарца Александра «Алиса» на телевизоре включилась ранним утром и не выключалась по команде. «Разбудила ребенка, пока я бегал пульт искал», — рассказал он порталу «Город». В итоге телевизор пришлось выдернуть из розетки.
Сбоило и приложение краснодарского «Магнита». Ритейлер — давний клиент Yandex Cloud: по данным провайдера, в облаке «Яндекса» работает его программа лояльности на 80 миллионов участников.
Один из курьеров «Яндекса» рассказал Юга.ру, что в воскресенье до середины дня приложение для курьеров работало с большими перебоями. По его словам, чтобы оно хоть как-то функционировало, «Яндексу» пришлось вернуть интерфейс двухлетней давности. Пока приложение сбоило, заказы курьерам приходили, но в магазинах и ресторанах их не видели — забирать было нечего. Не работали ни поддержка, ни звонки клиентам через приложение. Часть его коллег попробовала взять заказы в других сервисах, но «Магнит» в это время тоже лежал». Примерно к 15:00 приложение «более-менее починили», а с вечера, по его словам, заказы приходят и обрабатываются как обычно.
«Главные бурления в рабочих чатиках были связаны с тем, что «Яндекс Пэй» наглухо отвалился: ни входа в приложение, ни оплаты телефоном. Многие курьеры именно на «Пэй» получают вознаграждение, а кто-то там его и оставляет. Народ жаловался, что у них на счетах сотни тысяч зависли», — рассказал Юга.ру курьер. Звонки в поддержку, по его словам, заработали только в понедельник днем. Еще 9 октября «Яндекс» предупредил курьеров, что часть функций может отключаться: «Иногда нам приходится что-то отключить, чтобы сохранить главное — возможность для вас получать и выполнять заказы». Впрочем, кому-то сбой оказался даже на руку: из-за ажиотажного спроса в воскресенье, по словам курьера, «некоторые везучие и скоростные смогли заработать тысяч по десять».
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:
Похожим выдалось воскресенье и у таксистов. Один из них рассказал Юга.ру, что выполненные заказы в его приложении не отображались. Пассажиры не видели, что машина уже подъезжает, жаловались и отменяли поездки. Многие и вовсе не могли вызвать такси, а цены резко выросли. Часть водителей, по его словам, в тот день так и не смогла выйти на линию. Кроме того, рассказал собеседник, после атак на дата-центры «Яндекс» рекомендовал водителям установить Google Карты. В понедельник приложение для водителей «Яндекс Про» все еще выводило извинения за неудобства.
Что не работает до сих пор
К утру понедельника «Яндекс» восстановил основные сервисы. «Самые востребованные — такие как такси, почта, карты, поиск, «Алиса» — снова работают», — сообщила компания, оговорившись, что часть функций пока недоступна. «Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей», — объяснили в «Яндексе».
Главная проблема — «Яндекс Пэй». На момент публикации статьи о восстановлении сервиса компания не сообщала. Приложение показывает остаток на 11 октября, но воспользоваться деньгами нельзя: не проходят ни оплата покупок, ни переводы, ни пополнение карты, ни вывод средств, а сама карта пропала из способов оплаты в «Яндекс Go». Курьеры и таксисты второй день не могут вывести заработанное. К 13:20 12 октября, по данным Detector404, на «Яндекс Пэй» за сутки поступило 16 тысяч жалоб — больше, чем на любой другой сервис компании. Жалуются на него и краснодарцы.
«Я пока не могу сказать вам: все снова работает», — признал вечером 11 октября руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов. По его словам, дата-центр — не хранилище денег: «Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна». В «Яндекс Пэй» пообещали не считать просроченными платежи по «Сплиту» и кредитам, которые сейчас невозможно внести, и не менять условия погашения.
С ограничениями работают и другие сервисы. Компания сама отключила часть функций «Яндекс 360», в том числе «Диска»: файлы там пока нельзя посмотреть или скачать. Рекламодатели не могут зайти в «Яндекс Директ»: «Кабинет Директа пока недоступен, но кампании продолжают работать», — говорится на странице сервиса. «Карты» показывают пробки, только если проложить маршрут, в «Транспорте» не видно, где едут автобусы, «Музыка» работает нестабильно, а у части пользователей не открывается «Кинопоиск».
Почему удары по дата-центрам отключают сервисы по всей стране
Дата-центр — это здание с тысячами серверов, на которых работают сайты и приложения. Облачная платформа Yandex Cloud, согласно ее документации, размещена в четырех дата-центрах «Яндекса» и разделена на зоны доступности. Каждая зона изолирована от сбоев в соседних: если развернуть сервис сразу в нескольких, потеря одной не должна его остановить.
Но за четыре дня из строя вышло сразу несколько зон. После удара по Сасову стала недоступна зона ru-central1-b, причем часть сервисов не переключилась на другие зоны автоматически. В ночь на 11 октября питание пропало в зоне ru-central1-a во Владимире, и обе зоны оказались недоступны одновременно. Калужская площадка к тому моменту уже лишилась нескольких модулей. Поэтому Yandex Cloud и посоветовал клиентам переносить ресурсы на альтернативные площадки.
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Многое зависело и от самих клиентов. По правилам Yandex Cloud провайдер отвечает за отказоустойчивость платформы, а резервные копии арендованных виртуальных машин клиент должен делать сам. Сервисы тех, кто размещал их только в одной зоне и не держал копий в другой, отключились вместе с ней.
Дело и в масштабе. Еще по итогам 2024 года у Yandex Cloud было больше 44 тысяч клиентов, а платную подписку на «Яндекс 360» оформили 151,5 тыс. организаций. Поэтому, когда выходит из строя площадка крупного провайдера, разом сбоят приложения магазинов, служб доставки и множества других компаний. Так уже было 30 марта 2025 года: тогда зона ru-central1-b обесточилась из-за аварии в системе энергоснабжения, и у «Вкусно — и точка», «Магнита», «Купера» и «Циана» перестали работать личные кабинеты.
Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий объяснял: если удар пришелся по системе электроснабжения, серверы, возможно, не пострадали и нужно время, чтобы наладить резервное питание. Если же удар попал непосредственно в серверную, проблемы для пользователей могут оказаться гораздо серьезнее и затянуться надолго. По его словам, «все зависит от того, был ли у «Яндекса» план Б», а то, что все провайдеры публично указывают, где находятся их дата-центры, «сейчас играет с нами со всеми злую шутку».
Впрочем, есть и более оптимистичные оценки. «Судя по тому, как восстанавливаются сервисы, запаса мощностей у компании достаточно», — считает директор департамента ИТ-сервисов и инфраструктуры X5 Digital Михаил Буйлов.
Реакция: «Яндекс», власти, биржа
Масштаб повреждений «Яндекс» не раскрывает. Поддержка перегружена: компания просит писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях и предупреждает, что «ответ может поступить позднее, чем обычно». Клиентам облака «Яндекс» предложил переехать к конкурентам: компания договорилась с VK Cloud, Selectel и K2 Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов. «Команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и бесшовным», — говорится в сообщении компании.
«Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на ИТ-рынке писал, что «Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний, «чтобы сохранить для себя». В компании это опровергли: «Мы продолжаем помогать нашим партнерам в рамках текущих ресурсов платформы». После второй атаки «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение раздел об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, «включая атаки БПЛА».
Глава Минцифры Максут Шадаев, выступая 12 октября в комитете Госдумы по информационной политике, назвал атаку на «Яндекс» беспрецедентной. По его словам, Минцифры вместе с Минобороны обсуждают, как прикрыть такие объекты. По оценке министра, то, что при нынешнем масштабе атак сервисы продолжают функционировать, говорит о проведенной работе по резервированию. Какие меры обсуждают и когда их примут, Шадаев не уточнил. При этом с 24 августа действует указ Владимира Путина, по которому правительство может передать объект критической инфраструктуры во временное управление, если владелец неэффективно защищает его от беспилотников или затягивает восстановление.
Каждый удар отражается и на акциях «Яндекса». Утром 8 октября, до первых новостей об атаке, они стоили 3611 рублей, а к середине дня 9 октября капитализация компании сократилась на 77 млрд рублей. В понедельник утром бумаги опускались до 3255 рублей — на 5,8% ниже пятничного закрытия. К 15:00 они частично отыграли падение и стоили около 3390 рублей — на 1,8% дешевле, чем в пятницу, и примерно на 6% — чем до первой атаки. Рынок в целом при этом рос: индекс Мосбиржи днем прибавлял почти 3%. Аналитики БКС еще 9 октября, после второй атаки, писали, что «ситуация эмоционально может показаться «критической», а вот по бизнесу есть серьезный запас надежности», но ожидали удорожания аренды и строительства дата-центров.
Что дальше
Быстро заменить поврежденное оборудование не получится: поставки техники на замену занимают до шести месяцев, рассказал «Коммерсанту» собеседник на ИТ-рынке. «Заказать сейчас значительный объем оборудования и ожидать, что его поставят до конца года, — «утопия», — сказал изданию представитель производителя электроники Fplus. Если провайдеры начнут наращивать мощности, это, по его словам, «в четвертом квартале неминуемо приведет к росту цен из-за дефицита предложений». Партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов напоминает, что с момента строительства пострадавших дата-центров «начался глобальный дефицит и рост цен на вычислительные мощности».
Дело не только в деньгах. «Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция… это можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями, даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно», — говорит управляющий RTM Group Евгений Царев. Главная проблема, по его словам, — чипы: «Черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно». Соучредитель ассоциации производителей компьютеров «26.20» Максим Горшенин не слышал о потере клиентских данных, но часть оборудования, по его словам, утрачена безвозвратно.
Защищать дата-центры придется по-новому. Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев считает, что дата-центру нужен «не просто один комплекс «Панцирь» на весь объект, а может быть, пять или шесть с перекрытием зон поражения». Уйти под землю в обозримые сроки, по его мнению, не получится. Часть российских ЦОДов уже модернизирует защиту внешнего инженерного оборудования, рассказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин. Эксперт НТИ Илья Ильинский ожидает, что это «ударит по капитальным затратам и с некоторым запозданием по цене облачных услуг для клиентов».
Угроза новых ударов сохраняется: нетронутыми у «Яндекса» остались только площадки в Подмосковье. Для сравнения: в Украине дата-центры после российских ударов удавалось быстро восстанавливать за счет децентрализации и резервных площадок в Европе. Главный вопрос для пользователей на юге и по всей стране сейчас — когда заработает «Яндекс Пэй». Ответа на него у компании пока нет.