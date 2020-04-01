Власти Краснодара определили организации, которые получат спецпропуска в условиях карантина (+форма спецпропуска)
Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление с перечнем деятельности предприятий, которые смогут оформить спецпропуска для работы в городе
Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (то есть каранин действует в ту неделю, которую ранее президент России Владимир Путин обозначил нерабочей из-за распространения коронавируса). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине (исключения смотрите тут). Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из Росгвардии, полицейских и казаков. Ограничения на период карантина не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска.
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Хорошо, смогу ли я свободно перемещаться в Краснодаре по работе? Вечером 31 марта глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление, в котором определил 33 сферы деятельности, предприятия в которых смогут продолжать полноценную работу в городе в условиях карантина. Среди них:
- компании, которые снабжают население медицинскими и фармацевтическими услугами;
- организации, обеспечивающие продуктами питания, продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости;
- компании, которые занимаются услугами тепло-, водо- , газо-, электроснабжения, связи и транспорта;
- СМИ, которые освещают принимаемые решения по противодействию распространения коронавируса в Краснодаре;
- региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- компании, занимающиеся управлением многоквартирными домами;
- АЗС и охранные организации;
- банковские (кредитные) организации.
Полный список сфер деятельности предприятий, которым положены спецпропуска, указаны в постановлении. В документе уточняется, что в ближайшее время перечень может быть дополнен.
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Как получить спецпропуск? Руководителю предприятия следует проверить, относится ли его организация к тем сферам деятельности, которые опубликованы. Затем надо распечатать и заполнить форму спецпропуска для каждого сотрудника, который необходим на рабочем месте. После этого надо будет заверить пропуск личной подписью и печатью организации. Руководитель сам решает, какому количеству человек нужен документ. При этом необходимо вести реестр выданных пропусков. Передача их третьим лицам недопустима. В пресс-службе мэрии 1 апреля уточнили, что выданные пропуска в дальнейшем будут сверять со списком сотрудников во время проверок.
«Понимаю, что за ночь предприятия не успеют оформить специальные пропуска. Однако в течение 1 и 2 апреля это необходимо сделать. Начиная с 3 числа, даже если у сотрудника предприятий этих сфер есть с собой удостоверение, это уже не будет основанием, чтобы он выходил из дома», — сообщил глава Краснодара.
Первышов отметил, что использовать такие спецпропуска необходимо тем, чью работу невозможно организовать в удаленном режиме. По вопросам работы получения пропусков в период карантина можно обратиться по номерам горячих линий округов, указанных здесь.
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