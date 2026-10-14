После пожара на заводе жителям Ростовской области посоветовали сидеть дома и чаще мыться

Ростовская область

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Это Ростов новости»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Это Ростов новости»

Рассказываем, что происходит в Аксае после крупного пожара на заводе

14 октября администрация Аксайского района Ростовской области предупредила об опасности отравления продуктами горения на складах завода «Аксайкардандеталь» и посоветовала людям реже покидать дома, а также принимать душ несколько раз в день. Специалисты зафиксировали превышение допустимых концентраций взвешенных частиц и сажи.

Местные власти также порекомендовали держать окна закрытыми, использовать очистители воздуха и кондиционеры, проводить влажную уборку и ограничить физические нагрузки. Детям и беременным женщинам посоветовали избегать длительных прогулок.

«Вся вонь и химия идут на город»:

Повторные замеры Роспотребнадзора не показали превышения допустимых концентраций химических веществ в воздухе. По данным ведомства, показатели вернулись к санитарным нормам.

Пожар начался днем 13 октября в Аксае на складах завода «Аксайкардандеталь», который выпускает пластиковые изделия и детали для сельскохозяйственной и специальной техники. Огонь охватил 9 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. Полностью справиться с горением удалось только спустя сутки.

Как писали Юга.ру, в конце сентября Роспотребнадзор рекомендовал жителям Павловского района не выходить на улицу и не открывать окна из-за пожара на нефтебазе.

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После пожара на заводе жителям Ростовской области посоветовали сидеть дома и чаще мыться
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