После пожара на заводе жителям Ростовской области посоветовали сидеть дома и чаще мыться

Рассказываем, что происходит в Аксае после крупного пожара на заводе

14 октября администрация Аксайского района Ростовской области предупредила об опасности отравления продуктами горения на складах завода «Аксайкардандеталь» и посоветовала людям реже покидать дома, а также принимать душ несколько раз в день. Специалисты зафиксировали превышение допустимых концентраций взвешенных частиц и сажи.

Местные власти также порекомендовали держать окна закрытыми, использовать очистители воздуха и кондиционеры, проводить влажную уборку и ограничить физические нагрузки. Детям и беременным женщинам посоветовали избегать длительных прогулок.