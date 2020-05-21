Карантин на Кубани будет действовать до 6 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 мая объявил, что режим ограничений на въезде и между районами Кубани будет действовать до 6 июня

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что после 12 мая в регионах России начнут постепенно снимать ограничения, введенные против коронавируса. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ограничения в стране будут снимать в три этапа. Как писали Юга.ру, последний раз карантин в Краснодарском крае продлили до 23 мая. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что после 23-го в регионе при стабильной эпидобстановке начнут ослаблять ограничительные меры: например, разрешат открыться салонам красоты, парикмахерским, магазинам с площадью не более 400 кв. метров, автомойкам и строительным компаниям.

Тогда же глава Кубани заявил, что с 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится в нынешнем режиме. Для передвижения все так же будут необходимы красные и синие (транзитные) пропуска. 21 мая на очередном совещании оперативного штаба губернатор сообщил, что такие меры в регионе продлятся до 6 июня. Иными словами, карантин в крае, подразумевающий ограничения на въезде и между районами, будет продолжаться после 23 мая еще две недели . В течение этого периода продлится требование для всех въезжающих об обязательной 14-дневной самоизоляции в обсерваторе либо дома.

При этом Кондратьев уточнил, что глава каждого района должен сам принимать решения о необходимости ужесточения или смягчения ограничительных мер внутри муниципалитетов — в зависимости от эпидситуации.