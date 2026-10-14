Власти назвали «незначительными» выбросы мазута в Новороссийске. Пятна нашли и в Анапе

14 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске обнаружили «незначительные выбросы нефтепродуктов». При этом чиновники утверждают, что найденное на берегу вещество не является нефтепродуктами с танкера, пострадавшего в начале октября. Что именно выбросило на берег и откуда оно взялось, не уточняется.

При этом активисты уже очищают побережье вручную. На пляжах в Мысхако, Широкой Балке, Дюрсо, Южной Озереевке и на Лиманчике спасатели, волонтеры и местные жители перебирают камни руками, так как мазут перемешался с галькой. По данным властей, мазут убирают 42 человека — сотрудники «Кубань-СПАС» и службы спасения — и 11 единиц техники.



Помимо этого, утром 14 октября очевидцы нашли мазут на кромке воды в районе популярного спуска «800 ступеней» в Анапе. Ранее в этой же акватории местные жители зафиксировали крупное пятно необычной формы.