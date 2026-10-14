Власти назвали «незначительными» выбросы мазута в Новороссийске. Пятна нашли и в Анапе
Власти подтвердили выбросы мазута в Новороссийске. Волонтеры убирают мазут и в Анапе, у спуска «800 ступеней»
14 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске обнаружили «незначительные выбросы нефтепродуктов». При этом чиновники утверждают, что найденное на берегу вещество не является нефтепродуктами с танкера, пострадавшего в начале октября. Что именно выбросило на берег и откуда оно взялось, не уточняется.
При этом активисты уже очищают побережье вручную. На пляжах в Мысхако, Широкой Балке, Дюрсо, Южной Озереевке и на Лиманчике спасатели, волонтеры и местные жители перебирают камни руками, так как мазут перемешался с галькой. По данным властей, мазут убирают 42 человека — сотрудники «Кубань-СПАС» и службы спасения — и 11 единиц техники.
Помимо этого, утром 14 октября очевидцы нашли мазут на кромке воды в районе популярного спуска «800 ступеней» в Анапе. Ранее в этой же акватории местные жители зафиксировали крупное пятно необычной формы.
Напомним, что 12 октября экологи проекта «Прозрачный мир» зафиксировали мазутные следы, дрейфующие от Новороссийска к Анапе. Специалисты предупреждали, что из-за ветра пятна могут дойти до берега.
Тогда оперативный штаб края опроверг факт нового разлива, заявив, что экстренные службы не обнаружили никаких загрязнений в акватории.
Однако уже 13 октября губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Новороссийске и Геленджике из-за угрозы ЧС. В документе указано, что риски возникли «в результате атак безэкипажными катерами 6 октября на морские суда в акватории Черного моря». В тот день у побережья Сочи был атакован танкер Aframax Rio.
Как писали Юга.ру, на побережье под Новороссийском нашли пострадавших от мазута птиц.