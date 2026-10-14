Три воспитанника академии ФК «Краснодар» вошли в состав юношеской сборной для участия в турнире ФИФА

В юношескую сборную России по футболу попали три спортсмена из Краснодара. Они могут сыграть на турнире ФИФА в Азербайджане

14 октября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав юношеской сборной России из игроков 2011 года рождения, который начнет подготовку к чемпионату мира и фестивалю ФИФА в Азербайджане.

В список вошли 18 футболистов, трое из которых — воспитанники академии ФК «Краснодар»: вратарь Александр Городов, защитник Даниил Кон и полузащитник Анатолий Цимин.

Также в составе спортсмены из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Южно-Сахалинска, Северодвинска, Казани и Саратова.