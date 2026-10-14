Три воспитанника академии ФК «Краснодар» вошли в состав юношеской сборной для участия в турнире ФИФА

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Александр Городов, Даниил Кон и Анатолий Цимин © Скриншот фото с сайта ФК «Краснодар»
    Александр Городов, Даниил Кон и Анатолий Цимин © Скриншот фото с сайта ФК «Краснодар»

В юношескую сборную России по футболу попали три спортсмена из Краснодара. Они могут сыграть на турнире ФИФА в Азербайджане

14 октября Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав юношеской сборной России из игроков 2011 года рождения, который начнет подготовку к чемпионату мира и фестивалю ФИФА в Азербайджане.

В список вошли 18 футболистов, трое из которых — воспитанники академии ФК «Краснодар»: вратарь Александр Городов, защитник Даниил Кон и полузащитник Анатолий Цимин.

Также в составе спортсмены из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Южно-Сахалинска, Северодвинска, Казани и Саратова.

Нечемпионская поступь:

Футболисты и тренеры соберутся в Москве 17 октября — там будут проходить ежедневные тренировки. 21 октября спортсмены вылетят в столицу Азербайджана Баку. Отметим, что в окончательную заявку на турнир попадут только 14 футболистов (включая двух вратарей). 

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди юношей до 15 лет — новый турнир. Для российских спортсменов это будет первое с 2022 года соревнование под эгидой ФИФА, где сборную представят с флагом и гимном. 

Матчи состоятся в поселке Говсан в формате 8 на 8, по два тайма продолжительностью 20 минут. Правила игры будут отличаться от классических, а турнир пройдет в два этапа. Сборная России сыграет со спортсменами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции.

Как писали Юга.ру, стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в РПЛ и Кубке России до конца года.

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