Губернатор Кубани заявил, что карантин закончится 23 мая, но не полностью

На заседании оперативного штаба Краснодарского края 12 мая озвучили, когда в регионе закончится режим ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом

Напомним, карантин в Краснодарском крае начал действовать 31 марта. Во время действия этого режима жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком , и на машине — резрешили только при условии специального пропуска. Позже в крае ослабили некоторые ограничения: например, позволили открыться мойкам самообслуживания, рынкам и ярмаркам, а также ввели пятичасовое беспропускное окно.

Карантин в регионе продлевали несколько раз, в последний из них губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что ограничения останутся теми же и будут действовать до 23 мая. При этом главврач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов сообщил, что по сравнению с 2019 годом число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза.

12 мая на заседании оперштаба глава Кубани заявил, что с 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится в нынешнем режиме. Для передвижения по-прежнему будут необходимы красные и транзитные пропуска.

«А дальше посмотрим», — резюмировал он.