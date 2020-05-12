Губернатор Кубани заявил, что карантин закончится 23 мая, но не полностью

Краснодарский край

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На заседании оперативного штаба Краснодарского края 12 мая озвучили, когда в регионе закончится режим ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом

Напомним, карантин в Краснодарском крае начал действовать 31 марта. Во время действия этого режима жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — резрешили только при условии специального пропуска. Позже в крае ослабили некоторые ограничения: например, позволили открыться мойкам самообслуживания, рынкам и ярмаркам, а также ввели пятичасовое беспропускное окно.

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Карантин в регионе продлевали несколько раз, в последний из них губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что ограничения останутся теми же и будут действовать до 23 мая. При этом главврач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов сообщил, что по сравнению с 2019 годом число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза.

12 мая на заседании оперштаба глава Кубани заявил, что с 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится в нынешнем режиме. Для передвижения по-прежнему будут необходимы красные и транзитные пропуска.

«А дальше посмотрим», — резюмировал он.

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Кондратьев несколько раз подчеркнул, что карантин в крае сохраняется, и указал на информацию о том, что некоторым приезжим и местным жителям удается ездить между районами, несмотря на запрет.

«Праздное путешествие по краю недопустимо», — заявил он.

Губернатор добавил, что масочный режим в регионе сохранится до конца действия карантина — 23 мая.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус

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