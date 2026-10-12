Обыски у мэра Новороссийска могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей — «Известия»

Предыстория. 12 октября СМИ сообщили, что в администрации Новороссийска прошли обыски, в том числе в кабинете мэра Андрея Кравченко.

12 октября «Известия» сообщили, что прошедшие в мэрии Новороссийска обыски могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей. Об этом изданию рассказал источник в силовых ведомствах.

По данным издания, в 2024 году после заключения договоров о комплексном развитии территорий Андрей Кравченко подписал с двумя застройщиками дополнительные соглашения о так называемых добровольных пожертвованиях.