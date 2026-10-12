Обыски у мэра Новороссийска могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей — «Известия»
В Новороссийске благотворительные взносы ушли на счет мэра вместо бюджета города
Предыстория. 12 октября СМИ сообщили, что в администрации Новороссийска прошли обыски, в том числе в кабинете мэра Андрея Кравченко.
12 октября «Известия» сообщили, что прошедшие в мэрии Новороссийска обыски могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей. Об этом изданию рассказал источник в силовых ведомствах.
По данным издания, в 2024 году после заключения договоров о комплексном развитии территорий Андрей Кравченко подписал с двумя застройщиками дополнительные соглашения о так называемых добровольных пожертвованиях.
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Средства направлялись в две организации. Первая из них имеет отношение к футбольному клубу «Черноморец», президентом которого является сам Кравченко. Вторая — некоммерческая организация «Город счастья», которую возглавляет супруга мэра Елена Кравченко.
Кроме того, «Известия» пишут о проверке и других эпизодов. В их числе — строительство гостиничного комплекса вблизи воинской части, которое, как утверждается, велось без согласования с Минобороны, а также открытие торгового центра «Аквамолл», признанного судом незаконной постройкой.
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