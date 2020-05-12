В России создали карту бизнеса, терпящего бедствие. Что это такое?

11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии коронавируса. В конце месяца президент объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Позже так называемые нерабочие дни продлевали еще несколько раз, они закончились 12 мая. При этом региональные власти имеют право устанавливать режим карантина или самоизоляции на свое усмотрение. В частности, на Кубани карантин продлен до 23 мая. Предприятиям некоторых сфер деятельности разрешили продолжать работу, но многим другим функционировать запрещено. Еще в марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе. При этом нет разницы, подведомственные это учреждения или же частный бизнес. Сколько продлятся ограничения, никто не знает, однако многие уже ощутили их на себе. Что такое карта бизнеса, терпящего бедствие Чтобы показать, сколько на самом деле предпринимателей страдает из-за карантинных мер, введенных властями России, бывший сотрудник Министерства финансов, аспирант РАНХиГС Данил Махницкий создал интерактивную карту, на которой любой бизнесмен может отметить свое предприятие и сообщить о возникших у него проблемах. На момент публикации на карте уже разместились более 3418 организаций. К Краснодару относятся уже 48 меток, 17 — к Сочи, 9 — к Геленджику, 6 — к Новороссийску, 5 — к Армавиру, 4 — к танице Выселки, 3 — к Ейску и Крымску, по 2 — к Славянску-на-Кубани, Абинску и станице Старощербиновской, по 1 — к Кропоткину, Тимашевску, Анапе, Лабинску, Горячему Ключу, станице Ленинградской и селу Ольгинка.

«Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего дела. С помощью этой карты мы наглядно обращаем внимание правительства на проблему гибели микро, малого, среднего, да и крупного бизнеса. Конкретные бизнесы в виде меток на карте — конкретные проблемы. Спорить с этими данными госслужащим и политикам будет невозможно», — написал Махницкий на своей странице во «ВКонтакте». Также Данил Махницкий создал петицию за обнуление налогов для малого и среднего бизнеса. На момент публикации ее уже подписали более 358 тыс. человек. «По всей стране карантин останавливает работу предпринимателей: закрываются кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, автосервисы. Полностью парализована сфера туризма, гостиничное обслуживание, ивент-бизнес. Последствия этого кризиса могут быть хуже, чем от самой болезни: миллионы людей останутся без работы, отказ от кредитных обязательств приведет к проблемам в банковской системе, по принципу домино обвалятся крупные компании, скромные местные бюджеты останутся без доходов», — написал Данил Махницкий в петиции. Махницкий считает, что меры для поддержки малого и среднего бизнеса надо принимать уже сейчас. Так, следует обнулить две ключевые группы выплат — страховые взносы и имущественные налоги. По его подсчетам, если обнулить налоги для МСП на шесть месяцев, то выпадающие доходы бюджета составят 1,5 трлн рублей. Этот разрыв можно компенсировать из Фонда национального благосостояния России.

По словам Махницкого, карта оказалась востребованной, проект нужно развивать — вводить более точную верификацию данных, делать визуализацию данных, дополнять полезными сервисами, прикручивать защиту от внешних атак. Специалистов не хватает, поэтому он сделал ресурс открытым и выложил код в открытый доступ на GitHub. Сайту требуются программисты, дизайнеры интерфейсов, модераторы. Планируется развивать проект как краудсорсинговый. Что на эту тему писали Юга.ру В городах и районах края мобильные группы следят за соблюдением карантина и штрафуют нарушителей режима, проверяют работу кафе и ресторанов навынос и ищут нарушения санитарно-эпидемиологических норм. На заседании оперштаба Кубани сообщили, что в районах нашли уже более 800 организаций, которые осуществляли деятельность, хотя не должны были работать. К ним относятся магазины одежды, кофейни, ломбарды, парикмахерские. 30 марта портал Юга.ру писал о том, как переживают ограничения и снижение спроса (порой до нуля) фудфотограф, йога-студия, комиссионный магазин, студия театрального искусства, салон красоты, парикмахерская студия и квест-центр. Так, хозяйка комиссионного магазина одежды «Чешуя» Мирро Пуазон рассказала, что продажи упали до нуля, так что она больше не может оплачивать аренду.

В другом материале Юга.ру о том, как изменился бизнес за последний месяц, рассказали пятеро предпринимателей, которые пока держатся на плаву. Руководитель типографии «Реал-А» рассказал, что для того, чтобы поддержать свой бизнес и бизнес клиентов, они отказались от сбора заказов в большие тиражи и отрабатывают каждый отдельный, пусть даже небольшой заказ. Дизайнер одежды Сергей Приходько сообщил, что заказы просто исчезли и ему пришлось сделать скидки на многие позиции, чтобы хоть как-то протянуть в это необычное время. Также журналист Юга.ру узнал, в каком положении находятся работники event-индустрии. Декоратор Инна Шайко рассказала, что все пары, которые забронировали даты в апреле и мае, перенесли мероприятия на лето и осень. Количество заказов снизилось примерно на 80% по сравнению с прошлыми годами. Ведущий и шоумен Андрей Трегубов признался, что за последние три недели поступил всего один звонок с планированием нового мероприятия. Союз транспортников Кубани 29 апреля рассказал об убытках из-за карантина, который опустошил транспорт. Установленный график работы (утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 20:00) снизил пассажиропоток на 90%, а выручка снизилась на 95%. Тяжелая финансовая ситуация заставила компании приостановить плановый ремонт техники и кузовные работы. Также перевозчики сообщили, что общий убыток автопредприятия за неделю карантина составляет более 50 млн рублей. Какие меры планирует предпринимать правительство

8 апреля президент Путин перед селектором с губернаторами выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса в стране. Один из тезисов звучал так: малому и среднему бизнесу — отсрочка на полгода по уплате страховых взносов в социальные фонды , налоги (кроме НДС) погашать «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки». Кроме того, Путин поручил правительству и Центробанку в течение пяти дней подготовить дополнительную программу поддержки бизнеса, а также подумать над расширением кредитных каникул.

15 апреля президент выступил перед совещанием с членами правительства и предложил предоставить малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Эти средства можно будет направить на зарплаты сотрудникам. Объем будет рассчитываться с учетом численности работников в компании на 1 апреля. На одного сотрудника могут выделить 12 тыс. 130 рублей в месяц. Однако даже такая мера доступна не всем предпринимателям. Президент России 11 мая провел совещание по ситуации с коронавирусом, во время которого рассказал о новых мерах поддержки жителей страны. Юга.ру собрали основные тезисы из выступления — про выплаты семьям с детьми и соцработникам, поддержка самозанятых и многое другое. Власти Кубани 28 апреля объяснили, какие предприятия могут получить деньги на зарплаты сотрудникам и что для этого нужно сделать. Получить субсидию может малый и средний бизнес, работающий в направлениях, признанных на федеральном уровне наиболее пострадавшими от коронавируса.