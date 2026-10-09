Бабье лето продолжается? В Краснодарском крае ожидают до +26 °С
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 10 и 11 октября
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 10 и 11 октября в Краснодаре и крае.
В кубанской столице оба дня будут облачными, осадков не ожидается, а скорость ветра составит 2-9 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 24–26 °C, ночью — 9–11 °C.
В крае также осадки не прогнозируются, местами ожидается туман. Днем столбики термометров поднимутся до 26 °C, ночью похолодает до 8 °C, а в отдельных районах до 5 °C.
33 °C в октябре:
На Черноморском побережье будет облачно с ветром до 12 м/с. Температура воздуха днем составит 20–25 °C, ночью — 11–16 °C. В горах в дневное время будет до 15 °C, а ночью сильно похолодает — до 3 °C.
Как писали Юга.ру, синоптик рассказал, что в Краснодарском крае октябрь окажется теплее нормы.