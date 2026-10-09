Бабье лето продолжается? В Краснодарском крае ожидают до +26 °С

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 10 и 11 октября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 10 и 11 октября в Краснодаре и крае.

В кубанской столице оба дня будут облачными, осадков не ожидается, а скорость ветра составит 2-9 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 24–26 °C, ночью — 9–11 °C.

В крае также осадки не прогнозируются, местами ожидается туман. Днем столбики термометров поднимутся до 26 °C, ночью похолодает до 8 °C, а в отдельных районах до 5 °C.