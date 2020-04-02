Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 2 апреля во второй раз обратился к нации по поводу распространения коронавируса в стране

Коронавирус или COVID-19 — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта стало известно об ухудшении ситуации.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса.

После обращения президента, в регионах страны ввели на этот период режим самоизоляции, в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 5 апреля республика полностью закроет границы.

1 апреля Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется . По его словам, под угрозой заражения находятся 3,3 млн россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что количество нерабочих дней в России должно быть продлено, так как период инкубации для вируса составляет 14 дней.

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2 апреля президент во второй раз выступил с обращение к нации в связи с распространением коронавируса.

Во время свеой речи президент поблагодарил медиков за их работу и отметил, что нерабочая неделя позволила выиграть время в борьбе с эпидемией.

«Нам в целом удается оградить людей старшего поколения, не допустить вспышки в детских садах», — заявил Путин.

Однако пик эпидемии еще не прошел, подчеркнул Путин. В связи с этим он продлил нерабочие дни до 30 апреля . При этом заработная плата россиян будет сохранена, а магазины, аптеки, системообразующие предприятия и предприятия непрерывного цикла продолжат свою работу.

Путин сообщил, что губернаторы российских регионов сами должны будут решить, какой режим вводить в субъекте, а также какие организации продолжат работать, а какие будут вынуждены приостановить свою деятельность.

Если обстановка позволит, нерабочие дни могут сократить, добавил Путин.

Напомним, во время предыдущего обращения Путин сообщил, что семьям с детьми будут выплачивать по 5 тыс. рублей в ближайшие три месяца из-за коронавируса, будут введены кредитные каникулы, автоматически продлены все льготы и пособия, оплата больничного будет увеличена, а ветераны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле.

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На момент выхода новости в мире известно о 956,8 тыс. заболевших, выздоровели 202,7 тыс. человек, умерли 49,1 тыс. человек. К 1 апреля в России, по официальным данным, число заболевших коронавирусом составило 2 тыс. 777 человек. Однако 2 апреля оперативный штаб сообщил еще о 771 новом случае заболевания. Таким образом, количество зараженных в России увеличилось до 3 тыс. 548 человек. От вируса умерли уже 30 россиян. В Краснодарском крае официально зарегистрировано 22 случая заболевания.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)