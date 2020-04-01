440 новых заболевших и 7 смертей. Как изменилась ситуация с коронавирусом в России к 1 апреля

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперативный штаб 1 апреля опубликовал сводку по коронавирусу в России за минувшие сутки

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. COVID-19 появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта распространился по 178 странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 23 марта объявила об ускорении темпов распространения вируса.

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В России по состоянию на 31 марта было зарегистировано 2 тыс. 337 случаев заболевания и 17 летальных исходов, связанных с коронавирусом. 

1 апреля оперативный штаб опубликовал новые данные по стране. Так, в России за сутки зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, в том числе 5 новых заболевших выявили в Краснодарском крае. За сутки 69 больных выздоровели, а 7 — умерли: 5 человек в Москве, по одному летальному случаю зарегистрировали в Московской и Псковской областях.

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Таким образом, на сегодняшний день в России 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом (инфекция распространилась на 75 регионов), 24 летальных исхода и 190 случаев выздоровления. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве умерли 16 заболевших, в Санкт-Петербурге и Псковской области скончались по 2 человека. Также по одному летальному исходу было зафиксировано в Московской, Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях.

На момент выхода новости в мире известно о 861,3 тыс. заболевших, выздоровели 178,7 тыс. человек, умерли 42,3 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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