В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Такой формат подойдет и тем, у кого нет денег на зимнюю заграницу.

10 ноября ТАСС сообщил , что глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перераспределить праздничные дни: сократить новогодние каникулы в пользу майских. По его мнению, длинные выходные в мае удобнее жителям села и дачникам: для них май — это время сеять и сажать.

«Лыжи и коньки — это, конечно, хорошо, но отдых в летнее время года востребован гораздо больше», — пояснил парламентарий, добавив, что лето в России короткое.

Дополнительных выходных, по его словам, никто не просит. Задача — иначе разложить те дни, что уже есть.

Календарь выходных на 2027 год правительство утвердило в сентябре. На новогодние праздники приходится 11 дней — с 31 декабря по 10 января. В феврале россияне отдохнут с 21 по 23 февраля — три дня в честь Дня защитника Отечества.

В честь Международного женского дня выходные будут с 6 по 8 марта. Майские разбиты на две части, между которыми четыре рабочих дня: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Затем будут три выходных с 12 по 14 июня (День России).