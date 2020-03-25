Путин поручил ввести в стране кредитные каникулы. Но не для всех

Президент Владимир Путин 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в связи с пандемией коронавируса

Об этом он заявил, выступая с телеобращением в связи с распространением инфекции в стране. Путин обратил внимание на то, что из-за коронавируса в зоне риска оказались россияне, оформившие кредиты.

«Понятно, что при резком сокращении доходов, выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно», — заявил Путин. Поэтому президент предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам .

То есть если человек попал в сложную жизненную ситуацию и его доход сократился более чем на 30%, ему обязаны будут предоставить отсрочку по платежам без штрафных санкций, объяснил президент. Путин также обратился к Центробанку, чтобы регулятор предусмотрел аналогичный механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей, написал RT.

«Если выплата долга в силу объективных причин становится в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной », — подчеркнул Путин.

Отметим, что Центробанк, в этот же день, 25 марта, незадолго до телеобращения президента, сообщил, что направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом. При этом кредитору предлагается общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, мы готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности», — говорил 24 марта в интервью «Российской газете» зампред правления Сбербанка Олег Ганеев. В ВТБ изданию сообщали, что готовы индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. И предложить, например, отсрочку платежа сроком до трех месяцев клиентам, которые из-за пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. В «Промсвязьбанке» рассказали о готовности предоставить пострадавшим от коронавируса клиентам каникулы сроком до двух месяцев.

Изданию Forbes еще 23 марта рассказали в Альфа-Банке, «МТС Банке», МКБ, «Абсолют-банке» и банке «ДОМ.РФ» о готовности ввести кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса. А Россельхозбанк 25 марта сообщил «Интерфаксу», что предоставит три месяца кредитных каникул клиентам-физлицам, у которых начались трудности с деньгами из-за коронавируса.

Как писали Юга.ру, также Путин поручил перенести голосование по поправкам к Конституции, объявил следующую неделю нерабочей и поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса.